Foto: Sonja von Opel

800-Kilometer-Lauf durch Deutschland Eine Frau, zwei Beine, drei Wochen laufen von München nach Hamburg

In drei Wochen von München nach Hamburg, 40 Kilometer pro Tag: Laufcoach Sonja von Opel erklärt, warum sie sich das antut. Am Ostermontag ist sie am Ziel - hier ist ihr Läufer-Tagebuch.