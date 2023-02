Eine Saisonplanung macht schon Sinn. In dieser Planung zu berücksichtigen, dass man im Winter weniger oder zumindest anders trainiert, ist klug und kommt dem natürlichen Rhythmus des Körpers entgegen.

Aber zurück zum Licht. Sie haben bisher nicht so richtig den Weg in ihre Laufschuhe gefunden, weil es dunkel, kalt und ungemütlich war, um draußen zu joggen? Verständlich. Aber genau heute ist der Tag, an dem sich das ändert. Nehmen Sie Ihr Smartphone zur Hand oder schauen Sie in der Lokalzeitung nach, wann morgen in der Früh bei Ihnen die Sonne aufgeht. Am Samstag, den 4. Februar 2023 ist das in Frankfurt am Main um 7:55 Uhr der Fall. Sie haben nun ein Date! Ein Date mit der Sonne. Pünktlich zum Sonnenaufgang sollten Sie da draußen sein und eine kleine Runde drehen.

Ein Date mit der Sonne

Egal, welches Wetter Sie vorfinden werden, ich kann Ihnen versprechen, dass es eine besondere Stimmung sein wird. Das ist nämlich immer der Fall, wenn die Sonne gerade aufgeht. Sie haben es nicht so mit dem Frühsport? Dann haben Sie – wenn Sie in der Nähe von Frankfurt leben – ein Date um 17:24 Uhr, denn dann geht die Sonne unter. Keine Sorge, es ist nach Sonnenuntergang nicht direkt stockfinster und es bleibt Ihnen eine gute halbe Stunde, um Ihre Laufrunde ohne Stirnlampe zu beenden.