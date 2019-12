Sonja von Opel Michael Reusse

Endlich sind wir mittendrin in der gemütlichen Jahreszeit. Wir haben uns an die Dunkelheit gewöhnt und gelernt, sie uns mit Kerzenlicht, Heißgetränken und Leckereien zu versüßen. Das ist nicht nur menschlich und kulturell wertvoll, das ist auch in gewisser Weise gesund, ja sogar lebenserhaltend für unseren Organismus.

Dennoch hat so mancher Sportler Angst, dass er im Winter und insbesondere über die Feiertage sämtliche hart erarbeitete Form verliert und stattdessen ein paar unnütze Kilos rund um die Hüften zunimmt. Das muss nicht sein! Wer ein paar ganz einfache Regeln beachtet, der braucht sich nicht vor einem Trainingsrückschritt oder einer Gewichtszunahme zu fürchten, sondern kann sich trotz Geselligkeit und Festtagsschmaus auf den Silvesterlauf und/oder alle künftigen Wettkämpfe und Laufabenteuer der bevorstehenden Saison freuen.

Trainieren Sie weiter!

Hören Sie gerade jetzt nicht auf mit ihrem Sport, aber verändern Sie die Art des Trainings im Winter, um sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Wer das ganze Jahr über nach genormten Zeiten und einer bestimmten Pace trainiert, der tut in den Monaten Dezember und Januar gut daran, einfach nur sogenannte Minutenfahrtspiele zu machen. Schalten Sie Ihr GPS an der Laufuhr aus oder gucken sie zumindest nicht drauf, sondern nehmen Sie sich einfach vor, nach einem langsamen Einlaufen zehn Mal eine Minute schnell zu laufen, um dazwischen immer eine Minute langsam Trabpause zu machen. So ein Fahrtspiel kann man im Schnee, am Berg, durch den Matsch oder auf einer schnellen Laufbahn machen.

Wichtig ist nur, dass Sie ihren Puls ordentlich in die Höhe treiben und sich so lange selbst anpeitschen, bis die schnelle Minute vorbei ist. Wer heimlich doch das GPS-Signal mitlaufen lässt, wird bei der Auswertung erstaunt sein, wie flott er mitten im Winter laufen kann.

Machen Sie tägliches Krafttraining!

Ein Muskel benötigt pro Tag nur sieben Sekunden Kontraktion, um "am Leben" zu bleiben. Wer über den Winter sein fleißig antrainiertes Sixpack behalten möchte, der sollte täglich wenigstens sieben Sekunden lang den Bauch anspannen. Einen Zuwachs an Kraft und Muskelmasse können Sie so sicherlich nicht erwarten, aber immerhin den Erhalt Ihrer Kraft.

Am besten installieren Sie in der Adventzeit ein Ritual, indem Sie wie das tägliche Öffnen des nächsten Türchens am Adventskalender ein paar Minuten Krafttraining machen. Dazu müssen Sie nicht unbedingt in ein Studio gehen. Kniebeugen, Ausfallschritte und Liegestützen gehen auch wunderbar auf dem Badezimmerteppich vor der Morgendusche.

Die besten Übungen für Läufer Fußsohle

Wer immer wieder Probleme mit der Fußsohle, also der Plantarsehne, dem Mittelfußbereich oder den Zehengelenken hat, der solltet es sich abends auf der Couch so richtig gemütlich machen um dort ein sehr einfaches aber wirkungsvolles Fußkräftigungsprogramm zu absolvieren: Legen Sie sich ein Handtuch vor die Couch, setzen Sie sich aufrecht hin und greifen sie nun zunächst mit dem rechten Fuß, später mit dem linken Fuß zehn Mal nach dem Handtuch, heben Sie es mit den Zehen vom Boden auf und lassen Sie es wieder fallen. Anschließend können Sie noch ein paar Zusatzaufgaben erledigen und zum Beispiel das Handtuch mit dem Fuß falten, indem Sie jede der vier Ecken separat greifen und auf die gegenüberliegende Ecke legen. Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, so lange Sie die Fußmuskeln mindestens eine Minute lang schön beanspruchen und damit trainieren. Knöchel

Sprunggelenke Knöchel, Bänder und vor allem Achillessehnen sind mit die wichtigsten "Helferlein" beim Laufen, aber genau deshalb sind Probleme in diesem Bereich auch so häufig. Bänderlädierungen wegen Umknicken, chronische Entzündungen der Achillessehne wegen Verkürzungen oder Fehlstellungen, schmerzhafte Knöchel wegen zu hohem Körpergewicht und zu wenig Dämpfung der Schuhe viele Läufer können hier ein Lied mitsingen. Wer diesen Bereich als seinen Schwachpunkt ausgemacht hat, der kommt um das Wadenheben nicht drumherum. Stellen Sie sich mit dem Mittelfuß an die Kante einer Treppenstufe, lassen Sie die Ferse ganz langsam nach unten sinken und drücken Sie sie dann ebenso langsam und mit Achtsamkeit nach oben, bis Sie auf den Zehenspitzen stehen. Arbeiten Sie nur mit einem Fuß, der andere Fuß bleibt "arbeitslos" in der Luft, wiederholen Sie die Übung 15 Mal und wechseln Sie dann den Fuß. Wer es ernst meint, der macht diese Übung drei Mal täglich für drei Monate lang und wird anschließend endlich eine beschwerdefreie Saison erleben. Wetten? Knie

Das Knie ist ein komplexes Gelenk, das am runden Bewegungsablauf eines Läufers maßgeblich beteiligt ist. Umso wichtiger, dass es funktioniert und stark ist. Im Knie selbst sind keine großen Muskelgruppen, die man trainieren könnte, aber jede Menge Sehnen, Bänder und Muskelansätze, die man stärkt, indem man sich um die Muskulatur kümmert, die oberhalb und unterhalb vom Knie sitzt. Mit einem Flexiband kann man am besten in vier Richtungen trainieren. Das Band muss an einem Punkt fixiert werden, um dann im Stehen die seitlichen Strukturen zu trainieren: Ziehen Sie den Fuß gegen den Widerstand zum Körper ran und ... ... in der nächsten Übung bewegen Sie den Fuß vom Körper weg. Die Vorder- und Rückseite trainiert man am besten im Liegen. In Bauchlage wird das Flexiband um die Ferse gebunden und dann das Knie angewinkelt, um die Oberschenkelrückseite zu trainieren. In Rückenlage ziehen sie das Knie zur Brust, während das Flexiband um den Fußrücken gebunden ist. Täglich zehn Wiederholungen von jeder Variante und Knieschmerzen sind bald Geschichte! Hüfte

Die Hüfte bildet das Zentrum des läuferischen Bewegungsapparates und ja, wer hier mit Problemen kämpft, den verlässt gerne die Lust am Laufen, weil man den Schmerz schlecht ausblenden oder umlaufen kann. Eine Bursitis, also eine Schleimbeutelentzündung im Hüftgelenk, entzündete Sehnen oder die sogenannte Cox-Arthrose, also Knorpelabbau in der Hüfte sind sehr gravierende Verletzungen, die weh tun und eventuell lange brauchen, bis sie verschwunden sind. Aber auch hier gibt es Hoffnung durch Kraft. Anders als beim Knie ist die Hüfte von einer der größten Muskelgruppen des Körpers umgeben. Die Gluteusmuskulatur zieht sich über das gesamte Gesäß bis hin zu den seitlichen Bereichen und lässt sich hervorragend trainieren und aufbauen. Mit nur zwei einfachen Übungen können Läufer ihre Hüftprobleme in Schach halten, wenn nicht sogar komplett ausmerzen. Die Kniebeuge wird heute "Squad" genannt und ist extrem effektiv: Stellen Sie sich schulterbreit aufrecht hin, beugen Sie die Knie, bis sie ganz in der Hocke sind und drücken Sie sich dann mit geradem Rücken wieder nach oben. Die Arme können sie nach vorne strecken, seitlich hängen lassen oder in die Luft strecken, das ist ihnen überlassen. Arbeiten Sie langsam, atmen Sie beim Runtergehen ein und beim Raufdrücken aus. Die zweite Übung... ... für Hüftpatienten sind die Ausfallschritte: Sie stehen aufrecht mit dem Füßen nah beieinander und machen mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach vorne, lassen die Hüfte absenken, bis das Knie fast den Boden berührt und drücken sich wieder hoch in den Stand, bevor der linke Fuß dran ist. Der Oberkörper bleibt dabei immer aufrecht, gerne können sie die Hände rechts und links in die Seite stützen und vergessen Sie das Lächeln nicht! Jedem Morgen 20 Kniebeugen und 20 Ausfallschritte (20 x rechtes Bein, 20 x linkes Bein) und ihre Hüfte macht bald wieder Sprünge! Rechte Körperseite

Rechte Körperseite "bräunen" Der Rücken ist "gebräunt", nun ist die rechte Seite dran. Wieder auf den Ellbogen gestützt, diesmal allerdings nur auf den linken, wird die nächste Position eingenommen. Die linke Außenkante des Fußes bildet den zweiten Kontaktpunkt mit dem Boden, der rechte Fuß liegt locker auf dem linken Fuß, beide sind angezogen, also im 90-Grad-Winkel zum Schienbein. Die Wirbelsäule bildet eine Linie vom Kopf über den Schulterbereich bis zum Becken und die Muskulatur rund um die Rippen sowie die seitliche Bauchmuskulatur sorgen für Stabilität. Auch ist die Bein- und Gesäßmuskulatur angespannt, damit sich die Linie von der Wirbelsäule bis zu den Fußspitzen fortsetzt. Rücken

Rücken "bräunen" Die erste Position ist der Unterarmstütz. Man steht auf den Ellbogen, die Hände sind unter der Stirn gefaltet und die Schultern werden möglichst nach hinten gezogen, weg von den Ohren. Der komplette Rumpf mit Brust, Bauch und Becken ist in der Luft. Der Bauch ist angespannt, der Rücken gerade. Die Fußzehen stehen mit leichtem Abstand auf dem Boden, die Fersen sind in der Luft und berühren sich, was eine V-Stellung ergibt. Die Oberschenkel sind angespannt, das Gesäß ebenfalls. Wichtig ist, dass der Kopf, die Schultern, der Rücken, der Po und die Fersen eine gerade Linie bilden. Durch das bewusste Nach-oben-Ziehen des Lendenwirbelbereichs wird ein Hohlkreuz vermieden. Gleichzeitig muss aber das Gesäß schön unten bleiben. Diese Position mindestens 30 Sekunden halten und dabei ruhig und gleichmäßig weiteratmen. Bauch

Bauch "bräunen" Nachdem die rechte Seite dran war, erfolgt der fließende Übergang in die Rücklage, wobei wieder nur mit den Ellbogen und den Füßen, in diesem Fall den Fersen, der Bodenkontakt stattfindet. Die Ellbogen werden unter den Schulterblättern platziert, die Unterarme und Hände zeigen in Richtung Gesäß. Die Schultern werden nach unten gezogen, der Bauch ist angespannt und vor allem die gesamte Rückenpartie arbeitet, um diese Position zu halten. Die Schwierigkeit in dieser Position besteht darin, das Gesäß auf Höhe des Bauchnabels und der Brust zu halten. Die Oberschenkelrückseite wird stark beansprucht. Der Stand auf den Fersen gelingt am besten, wenn die Fußspitzen, wie bei den anderen Positionen auch, angezogen werden. Der Kopf bleibt in der Verlängerung der Wirbelsäule mit Blick nach oben. Linke Körperseite

Linke Körperseite "bräunen" Der Rücken war dran, die rechte Seite war einmal oben, der Bauch wurde ebenfalls "am Strand von Mallorca gebräunt" und nun fehlt noch zu guter Letzt die linke Seite. Genau wie bei der rechten Seite stützt man sich auf den Ellbogen und auf die Fußaußenkante und achtet auf eine gerade Linie von der Ferse bis zum Scheitel.

Essen Sie Trennkost!

Ja, ich weiß, das Wort ist uralt und kaum jemand verwendet es mehr in der Ernährungswissenschaft, aber ich bin ein großer Fan davon, die Mahlzeiten in Makronährstoffe zu unterteilen. Essen Sie Kohlenhydrate nur VOR intensiven Belastungen, also Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis und sowieso sämtlichen Zucker nur dann, wenn sie in den 24 Stunden darauf jede Menge Energie durch sportliche Aktivität verbrennen. NACH Belastungen hingegen sollten Sie auf genau diese Kohlenhydrate verzichten und den Körper vermehrt mit Proteinen und gesunden Fetten versorgen.

Nüsse, Milchprodukte, Fisch & Fleisch, aber auch alle möglichen Gemüsesorten eignen sich dafür besonders gut. So bekommt der Körper nach dem Sport die richtigen und wichtigen Baustoffe, um die gesetzten Reize zu verarbeiten. Stollen zum Adventstee? Kein Problem, wenn sie am nächsten Tag ein Minutenfahrtspiel machen. Sportpause über Weihnachten? Lassen Sie die Klöße weg und beschränken Sie sich auf die Gans und das Rotkraut.

Machen Sie möglichst lange Essenspausen!

Ein gesunder Organismus sollte kein Problem damit haben, wenn der Körper nur einmal am Tag so richtig satt gemacht wird. Trainieren Sie sich an, problemlos 16 Stunden am Stück keinerlei Kalorien zu sich zu nehmen. Das ist viel einfacher, als es klingt. Wer um 20:00 Uhr das letzte Mal etwas isst, darf am nächsten Tag um zwölf Uhr schon wieder zum Weihnachtsbrunch gehen und ganz ohne schlechtes Gewissen zuschlagen.

Wichtig ist nur, dass nach dem Schlemmen wieder ein Zeitfenster von 16 Stunden geschaffen wird, in dem der Körper die Möglichkeit bekommt, wichtige Verdauungs- und Verarbeitungsprozesse in Gang zu bringen. Anfangs knurrt vielleicht der Magen ein bisschen, was aber nur daran liegt, dass er sich bei der letzten Mahlzeit sehr geweitet hat und nun noch arbeitet. Lassen Sie ihn arbeiten und unterstützen Sie ihn dabei mit jeder Menge Wasser oder ungesüßtem Tee.

Setzen Sie Akzente!

Das wichtigste Trainingsprinzip lautet: Auf eine Belastung folgt eine Erholung folgt wieder eine Belastung. Sie wissen jetzt schon, dass Sie am 25. und 26. Dezember mit Sicherheit keinen Sport treiben werden? Dann powern Sie sich am 23. und 24. Dezember so richtig aus. Planen Sie ruhig eine Doppelbelastung, indem Sie erst ein Minutenfahrtspiel machen und am nächsten Tag einen langen langsamen Lauf. Ihr Körper freut sich dann nicht nur mindestens so sehr auf die Feiertage wie die kleinen Kinder auf ihre Geschenke, er bekommt unter dem Christbaum auch die Gelegenheit, wichtige Regenerationsprozesse in Gang zu setzen. Wer dann auch noch beim Aufbauen der Spielzeugeisenbahn auf dem Boden sitzt und die Oberschenkelrückseite dehnt, der macht wirklich alles richtig.

Machen Sie einen Deal!

Sie wissen jetzt schon, dass Sie nicht auf Klöße am Weihnachtsabend verzichten wollen oder am Heiligabend morgens einen langen Lauf machen können? Kein Problem. Sie haben mein vollstes Verständnis. Dann schnappen Sie sich aber Ihren Schweinehund oder Ihr Spiegelbild oder mit wem auch immer Sie ab und zu in Zwiesprache treten und verhandeln Sie im Sinne Ihres Sportsgeistes.

Ein guter Deal könnte so aussehen: Verzichten Sie in der Adventszeit von Montag bis Freitag auf Zucker und befolgen Sie einen strengen Trainingsplan, um an den Adventswochenenden und an Weihnachten dann frei zu haben. Wer fünf Tage hintereinander diszipliniert ist, der kann an zwei Tagen nicht alles wieder kaputt machen. Wichtig ist nur, dass Sie nach den sportfreien Schlemmertagen wieder zurück zur geregelten Ernährung und in die Laufschuhe finden. Schreiben Sie doch einfach auf den Wunschzettel, dass Sie sich neues Sport-Equipment wünschen, dann wird der Wiedereinstieg ein Kinderspiel.