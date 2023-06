Monatlich im Schnitt etwa 300 Kilometer bin ich in den letzten 15 Jahren gelaufen. Das macht aufs Jahr gerechnet 3.600 Kilometer jährlich in Laufschuhen. In dieser Zeit habe ich keine Nahrungsergänzungsmittel genommen. Keine Vitamine, keine Mineralstoffe, keine Proteine in Pulverform. Nahrungsergänzungsmittel benötigen Menschen, die von ihrem Arzt im Falle einer Krankheit und zur Unterstützung der Selbstheilungskräfte, Nahrungsergänzungsmittel verschrieben bekommen haben. Oder auch Personen, die in ihrer alltäglichen Ernährung Defizite haben. Wer mit seinem Frühstück, Mittagessen und Abendessen genug Nähr- und Vitalstoffe aufnimmt, so wie ich, der hat keine Defizite in der Ernährung und benötigt keine Supplemente. Und genau das möchte ich Ihnen ans Herz legen, die Chancen, die uns Mahlzeiten bieten, auch zu nutzen.

Für die Regeneration, die Erneuerung unserer Körperzellen, benötigt der Körper Makro- und Mikronährstoffe. Und diese liefert unsere alltägliche Ernährung. Zu wenig oder gar schlechte Nährstoffe liefern zum Beispiel helle Brötchen mit Marmelade. Das bedeuten eine ungenügende Regeneration und mangelnde Leistungsfähigkeit im Sport und Alltag. Ein Vollkornmüsli, ohne Zucker, aber mit viel Obst und Nüssen, ermöglicht hingegen eine gute Regeneration und volle Performance. Ein gemischter Salat mit Hülsenfrüchten und Olivenöl ist wertvoll für die Regeneration, Spaghetti Bolognese leider nicht. Eine Brotzeit am Abend mit Wurst und Käse mag auch gut schmecken, ist aber richtig mies für die Gesundheit. Pfannengemüse mit Kräutern hingegen sehr wertvoll. Die NDR-Reihe zu den Ernährungsdocs kann ich Ihnen wärmstens zur Hintergrundinformation empfehlen und gerne auch die Kurse der Vitality Kochschule für die praktische Umsetzung, wenn mir manager-magazin.de diesen Hinweis auf unsere Vollwert-Kochschule in der Laufcampus Akademie gestattet.

Ich kann mit diesem Artikel zum Thema Regeneration rund um das Marathontraining das Thema vollwertige Ernährung natürlich nur oberflächig streifen. Und den Wert des Schlafs für die Ihre Leistung als Athlet, habe ich noch gar nicht angesprochen. Aber ich möchte ihnen empfehlen gedanklich und praktisch intensiv in die Vollwerternährung einzusteigen. Denn wie anfangs beschrieben, wenn Sie mit Tempotraining und Dauerlaufen die richtigen Reize setzen, werden Sie in den Erholungspausen erst so richtig gut.