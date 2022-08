· Wer im Hochsommer bei Hitze läuft, der sollte unbedingt über Tag viel trinken. Mineralwasser oder eine dünne Schorle eignen sich prima, um stets ausreichend hydriert zu sein. Praktischer Tipp: Je heller die Farbe des Urins ist, desto besser sind Sie mit Flüssigkeit versorgt!

Tempo runter, und so oft wie möglich nass machen

· Beim Laufen selbst dürfen Sie sich gern so oft es geht nass machen. Wasser aus dem Dorfbrunnen über den Kopf kippen, einmal kurz durch den Rasensprenger hüpfen oder gleich in voller Laufmontur ins nächstgelegene Gewässer springen. Feuchtigkeit auf der Haut ist das ultimative Kühlsystem, dessen der Körper sich ja im Grunde auch bedient, indem er schwitzt. Und keine Angst vor nassen Laufschuhen: Die trocknen bei der Hitze schnell wieder! Sie sollten nur gute Laufsocken tragen, damit Sie sich mit nassen Füßen keine Blasen laufen.

· Tempo runter! Die Pace ist in diesen Tagen komplett zweitrangig. Am besten schalten Sie die Pace-Anzeige komplett aus und achten nur auf den Puls. Und der ist bei hohen Temperaturen natürlich extrem hoch, denn der Organismus muss viel Energie aufwenden, um die Körperkerntemperatur niedrig zu halten. Das gelingt ihm nur mithilfe eines erhöhten Herzschlags.

So, und damit bin ich beim entscheidenden Punkt: Der erhöhte Herzschlag. Was die einen "gefährlich" nennen, nenne ich "Trainingsreiz". Sie sollten ohnehin Kenntnis über Ihr Pulsverhalten haben, also über die Fähigkeit ihres Herzens, maximal schnell zu schlagen. Das nennen wir im Fachjargon "maximale Herzfrequenz" und die ist bei jedem Menschen unterschiedlich hoch. Die maximale Herzfrequenz, abgekürzt "HF max." sagt nichts darüber aus, ob jemand fit oder unfit ist. Sie ist eine individuelle Kenngröße, genetisch vorgegeben, die es alle paar Jahre zu bestimmen gilt, weil sie mit steigendem Alter sinkt. Wer also seine HF max. kennt, der kann von diesen 100 Prozent dann die einzelnen Belastungsintensitäten errechnen. Und wer meine Trainingspläne kennt, der kennt auch diese Einteilung:

Langsamer Dauerlauf

Intensität: 70–75% der maximalen Herzfrequenz

Skala von 1 bis 10: 1 bis 2

Beschreibung: extrem leichtes Tempo, fast zu langsam

Sprechtest: sehr problemlose Konversation in ganzen Sätzen

Ruhiger Dauerlauf

Intensität: 75–80% der maximalen Herzfrequenz

Skala von 1 bis 10: 3 bis 4

Beschreibung: leichtes Wohlfühltempo

Sprechtest: problemlose Konversation in kurzen Sätzen

Lockerer Dauerlauf

Intensität: 80–85% der maximalen Herzfrequenz

Skala von 1 bis 10: 5 bis 6

Beschreibung: moderates Tempo, was Spaß macht

Sprechtest: Sprechen wird auf Dauer schwierig aber kurze Sätze gehen noch

Zügiger Dauerlauf oder Tempodauerlauf

Intensität: 85–90% der maximalen Herzfrequenz

Skala von 1 bis 10: 7 bis 8

Beschreibung: hartes Tempo aber an guten Tagen länger machbar

Sprechtest: nur noch einzelne Worte sind möglich

Schnell oder Tempoläufe

Intensität: 95–100% der maximalen Herzfrequenz

Skala von 1 bis 10: 9 bis 10

Beschreibung: extrem hohes Tempo, was nur über eine kurze Distanz gut geht

Sprechtest: "Kann nicht sprechen!"

Man sollte seinen Pulsbereich kennen - und stets auf Belastung Erholung folgen lassen

So, und es spricht gar nichts dagegen, nach exakt diesen Pulsbereichen auch bei Hitze zu trainieren. Wichtig ist nur, dass Sie nicht jeden Tag einen Dauerlauf mit über 85 Prozent Ihrer HF max. machen, denn das macht gar keinen Sinn. Sinn macht immer, dass auf eine Belastung (Tempodauerlauf, Tempoläufe oder besonders langer Lauf) eine Erholung (langsamer oder ruhiger Dauerlauf) kommt.

Der lockere Dauerlauf ist eher eine Einheit für die Zwischensaison und hier zu vernachlässigen. An dem einem Tag laufen Sie also mit einem Puls von über 85 Prozent und beim nächsten Training achten Sie streng darauf, dass der Puls deutlich unter 80 Prozent Ihrer maximalen Herzfrequenz bleibt. Sollten Sie meinen Tipp vergessen haben, Ihre Paceanzeige auszuschalten, dann werden Sie natürlich sehen, dass Sie in vergleichbaren Pulsbereichen viel, viel, viel langsamer unterwegs sind, als bei Temperaturen unter 20 Grad, aber genau das ist ja im Hochsommer egal.

Laufen bei Hitze ist wie Training mit einer Gewichtsweste

Das Laufen bei Hitze ist vergleichbar wie das Training mit einer Gewichtsweste! Mit jedem Grad Hitze legen Sie sich sozusagen noch ein Kilo mehr auf die Brust und klar, dann müssen Sie das Tempo anpassen, um nicht zu kollabieren, aber der Trainingsreiz, also die Leistung, die Ihr Herz abliefern muss, ist ja trotzdem gegeben.

Und eines verspreche ich Ihnen: Wenn Sie sich streng an das Prinzip mit der Belastung und der ausreichenden Erholung halten, dann werden Sie im Herbst, wenn die Temperaturen sinken, einen großen Leistungssprung verzeichnen und schneller laufen können, denn je. Und dann melden Sie sich zu einem Lauf im Oktober an und überprüfen meine These. Viel Spaß und viel Erfolg!