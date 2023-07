Ja, Sie haben richtig gelesen: Trainingstool! Sehen Sie die Hitze als Mittel, um langfristig Ihre Laufleistung zu steigern. So wie manche Ausdauersportler in einer Höhenkammer trainieren, um Ihre Werte zu verbessern oder mit Gewichtsweste laufen, um stärker und schneller zu werden. Das Motto dieser Maßnahmen lautet: Mach es Dir im Training schwer, um es im Wettkampf leicht zu haben.

Was hat das jetzt mit Ihrem Lauftraining bei 34 Grad im Schatten zu tun? Ganz einfach: Die Hitze ist Ihre Gewichtsweste. Der Körper muss bei so heißen Außentemperaturen sehr viel mehr Energie aufwenden, um die Körperkerntemperatur niedrig zu halten. Bei einer Körperkerntemperatur von über 42,6 Grad treten tödliche Schäden an Organen und Gewebe auf. Also ist die oberste Priorität eines gesunden Organismus, mit allen verfügbaren Mitteln die Körperkerntemperatur im Normbereich, also zwischen 36,5 und 37,4 Grad Celsius zu halten. Und hier kommt einer der größten Trümpfe von uns Menschen ins Spiel: Wir können schwitzen!

Um die Effizienz, mit der wir unsere Temperatur regeln, beneiden uns sicherlich viele Säugetiere. In jedem Fall mein Border Collie, der mehr Fell als alle anderen Hunde auf dieser Welt hat. Nur mit seiner in diesen Tagen weit raushängenden Zunge kann der arme Kerl ein bisschen Hitze aus dem Innersten seines Körpers ableiten, während ich zwar schweißüberströmt aber lächelnd neben ihm stehe, um in der Mittagshitze Nasenatmungsübungen zu machen.

Der Puls steigt bei Hitze – selbst, wenn wir uns nicht bewegen

Aus jeder Pore unserer Haut kann Schweiß an die Oberfläche transportiert werden, die dort im Verdunstungsprozess für Kühlung sorgt. Was für ein geniales System! Dieses System kostet allerdings Energie. Und wie stellt der Körper Energie bereit? Richtig, über Sauerstoff. Sauerstoff wird über die Lungen eingeatmet und über den Blutkreislauf durch den Organismus transportiert. Das Herz ist dabei der Motor. Mehr Energiebedarf heißt mehr Sauerstoffbedarf heißt erhöhter Herzschlag. Der Puls steigt daher bei Hitze, selbst, wenn wir uns gar nicht bewegen.

Nun lesen Sie aber ja diese Kolumne, weil Sie sich trotz Hitze bewegen wollen. Tun Sie es einfach! Ziehen Sie wie immer Ihre Laufschuhe an und absolvieren Sie Ihr Training. Allerdings müssen Sie eine Sache permanent im Auge behalten: Ihren Puls! Im Vorteil sind nun diejenigen, die schon länger nach Puls trainieren. In dem Fall sind Sie in Kenntnis Ihrer maximalen Herzfrequenz, also der Anzahl an Pulsschlägen, die Ihr Herz in voller Ausbelastung pro Minuten schafft. Von diesem 100%-Wert errechnen Sie – wenn Sie systematisch und klug trainieren – Ihre jeweiligen Belastungszonen aus. Wer dreimal pro Woche läuft, sollte einen Lauf im regenerativen bis lockeren Bereich von 75% bis 80% der maximalen Herzfrequenz laufen, einmal pro Woche mit dem Tempo spielen, also je nach Trainingsform einen Puls von 85% bis 95% erreichen und einmal pro Woche einen besonders langen, aber langsamen Lauf mit einem Puls von unter 75% der individuellen maximalen Herzfrequenz anstreben.

Erfahrene Läufer tun das nicht nur bereits, sondern wissen dann auch ziemlich genau, welches Tempo sie bei welchem Puls laufen. Beispiel: Sie können die 10 Kilometer an einem richtig guten Tag unter Wettkampfbedingungen gerade so in 45 Minuten laufen? Dann tippe ich mal darauf, dass sie ein Tempo von 5:30 min/km laufen, wenn Sie mit einem möglichst niedrigen Puls, also um die 70% der HF max. unterwegs sind. Tempoläufe machen Sie mit annähernd Maximalpuls zwischen 4:00 min/km und 4:30 min/km und ihre lockeren Dauerläufe mit Puls von knapp unter 85% machen Sie am liebsten so im Fünferschnitt. Stimmt’s oder hab ich Recht?

Vergessen Sie die Pace

Das gilt aber nicht für die aktuellen Hundswochen. Vergessen Sie die Pace, wenn die Temperaturen draußen über 28 Grad heiß sind. Je nachdem wie gut oder schlecht Ihr körpereigenes Kühlsystem funktioniert, werden Sie – um beim Fallbeispiel zu bleiben – ihre lockeren Dauerläufe mit dem gewohnten Puls statt im Fünferschnitt vielleicht sogar nur im Sechserschnitt machen. Also, wenn Sie normalerweise für Ihre 10er Hausrunde 50 Minuten brauchen, werden Sie sich jetzt im Hochsommer um die 60 Minuten Zeit nehmen müssen, wobei der Trainingsreiz genauso hoch ist, wie an Tagen, an denen es in 49:59 Minuten flutscht. Es macht gar keinen Sinn, mit Gewalt gegen diese Hitze anrennen zu wollen, sprich mit zusammengebissenen Zähnen zu versuchen, die gewohnten Zeiten zu schaffen. Vergessen Sie es einfach! Denken Sie an die Gewichtsweste. Sie trainieren gerade mit Trainingstool! Andere geben viel Geld für eine Höhenkammer aus, Sie können kostenlos da draußen Ihre Leistung pushen, indem Sie sich laufend der Hitze stellen und sich freuen, dass sie schwitzen. Mein Hund neidet es Ihnen!

Bei allem Sportgeist, den ich hier heraufbeschwören möchte, sind mir aber ein paar Punkte extrem wichtig, die Sie unbedingt beachten sollten: