"13 der 36 Profiklubs droht die Insolvenz - noch in dieser Saison". So titelte das Fußball-Fachblatt "Kicker" Anfang April. Die Corona-Pandemie hatte den Spielbetrieb in Deutschland lahmgelegt, die finanzielle Stabilität der Klubs und damit des Konstruktes Fußball-Bundesliga stand auf der Kippe. Plötzlich wurde überdeutlich, wie fragil das System ist. Zwar wird die Saison an diesem Wochenende in Form von Geisterspielen doch noch zu einem Abschluss gebracht. Die Gesamtlage hat sich dadurch entspannt - aber nur ein wenig.

Henning Zülch Michael Bader

Obwohl die Bundesliga im Vergleich mit der europäischen Konkurrenz als die solideste Liga überhaupt qualifiziert werden kann, plagen viele Profiklubs weiter Existenzsorgen. Alle Beteiligten müssen sich fragen, warum die Corona-Pandemie gerade die Bundesliga so heftig erwischt hat - und was die Vereine daraus lernen können. Eines haben die vergangenen Wochen gezeigt: Die Liga muss sich wandeln, wenn sie erfolgreich bleiben will.

Die Bundesliga: Solide finanziert

Ein Blick auf die finanziellen Daten zeigt, dass die Bundesliga im Vergleich zur englischen Premier League, zur spanischen La Liga, zur italienischen Serie A und zur französischen Ligue 1 sehr solide aufgestellt ist. So sind die Profiklubs hierzulande weit weniger abhängig von Fernsehgeldern als die vier anderen großen europäischen Ligen. In der Bundesliga machen die TV-Einnahmen mit 39 Prozent einen weit geringeren Anteil an den Gesamterlösen aus als in der Premier League (59 Prozent). Auch La Liga (52 Prozent), Serie A (58 Prozent) und Ligue 1 (47 Prozent) hängen deutlich stärker am Tropf der Medienkonzerne. Dies spricht für eine gewisse finanzielle Flexibilität der Bundesliga und für mehr Unabhängigkeit vom überhitzten Markt der Übertragungsrechte.

Auch sind die Erlöse in Deutschland nicht sprunghaft durch steigende Fernsehgelder gewachsen wie in England, sondern kontinuierlich über zehn Jahre hinweg, sodass sich das System Bundesliga ebenso kontinuierlich an diese neue Situation anpassen konnte. Ebenfalls für die Solidität der Bundesliga spricht der geringere Personalaufwand bezogen auf den gesamten (um Transfererlöse bereinigten) Umsatz. Während die deutschen Profiklubs moderate 53 Prozent ihrer Erlöse für die Kicker auf dem Rasen ausgeben, existieren bei den übrigen Ligen Werte zwischen 60 Prozent (Premier League) und 75 Prozent (Ligue 1). Das ausgewogene Verhältnis in der Bundesliga offenbart, dass die Vereine offenbar nur ausgeben, was sie auch eingenommen haben.

Mittelstand statt Extravaganz

Interessant ist in diesem Zusammenhang der Vergleich von Borussia Dortmund mit Unternehmen im S-Dax: Der Fußballklub liegt mit einer Quote von 42 Prozent beim Personalaufwand in etwa auf dem Niveau der Fielmann AG. Solider Mittelstand also, keinerlei Extravaganz.

Für den exzellenten Ruf der Bundesliga spricht auch die Stadionauslastung, die bei durchschnittlich 96 Prozent liegt und die Liga trotzdem mit 59 Euro die nach der Ligue 1 (45 Euro) niedrigsten durchschnittlichen Ticketpreise aller Topligen verlangt. Beim Thema Digitalisierung allerdings hinkt die Bundesliga der europäischen Konkurrenz noch weit hinterher, etwa was die Verwendung von Fußball-Apps oder die Interaktion über soziale Medien betrifft.

Über alle Faktoren hinweg sind die Fundamentaldaten der deutschen Bundesliga europaweit jedoch spitze - was nicht heißt, dass sie nicht ausbaufähig wären. Umso erstaunlicher ist es, dass trotzdem derart viele Bundesligavereine offenbar in einer finanziellen Schieflage sind. Was läuft da schief?