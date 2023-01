In den 10 Wochen vor der Taperingphase sind Sie im Aufbautraining und sollten sieben lange Dauerläufe über 165 bis 210 Minuten schaffen. Länger zu laufen ist möglich, kürzer aber nur dann, wenn Ihre aktuelle Halbmarathonzeit unter 1:25 Stunden liegt. Benötigen Sie hingegen 2:30 Stunden oder länger bei einem Halbmarathonrennen, dann rechnen Sie bitte jeweils 15 Minuten auf die von mir nachfolgende erwartete Laufdauer hinzu.

In der Regel steigert man die langen Läufe in 15 Minuten-Stufen. Zweimal 165 Minuten, dann zweimal 180 Minuten, dann zweimal 195 Minuten und schließlich einmal 210 Minuten. Dazwischen macht sich eine Regenerationswoche gut, in der Sie am Wochenende nur die Hälfte der Dauer des letzten langen Laufs trainieren. Wer dieses so umsetzt, hat schon im Training gewonnen. Viele Hobbyläufer machen dies nicht und erleben irgendwann zwischen 28 und 35 Kilometern einen Einbruch, der in der Laufszene als Mann mit den Hammer bezeichnet wird. Dann hilft nur noch sich höchst mühsam durchzuschleppen und auf die ursprüngliche Wunschzeit nochmal 20 Minuten aufzurechnen. Dies alles kann man vermeiden, durch sieben lange Läufe in den letzten drei Monaten.