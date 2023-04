Vom Start des Marathontrainings aus betrachtet, bedeutet dies, dass wir am Anfang kürzere Intervalle laufen, diese schneller als beim Rennen benötigt, und zum Ende hin lange Intervalle, mit in Summe hohem Umfang im Marathonrenntempo. Das wird leichter verständlich, wenn wir uns die folgende Auflistung anschauen.

Länge der Intervalle, maximaler Gesamtumfang, nach Tempo gestaffelt

Im 10RT werden Intervalle über 1000 bis 2000 Meter gelaufen, mit einem maximalen Gesamtumfang von 10.000 Metern

Im HMRT werden Intervalle über 1600 bis 3000 Meter gelaufen, mit einem maximalen Gesamtumfang von 14.000 Metern

Im MRT werden Intervalle über 3000 bis 6000 Meter gelaufen, mit einem maximalen Gesamtumfang von 24.000 Metern

Und jetzt schauen wir uns das Finale des Intervalltrainings einmal Woche für Woche an. Dafür nehmen wir an, dass vor der Marathonrennwoche fünfzehn Wochen trainiert werden und in der letzten Phase im Marathonrenntempo trainiert wird. Dann könnte ihr Intervalltraining so gestaffelt werden, wieder von hinten nach vorne gedacht:

Rennwoche: 3 x 2.000 Meter im HMRT, dann Marathonrennen

Trainingswoche 15: 3 x 6.000 Meter im MRT

Trainingswoche 14: 4 x 4.000 Meter im MRT

Trainingswoche 13: 3 x 5.000 Meter im MRT

Trainingswoche 12: 3 x 4.000 Meter im MRT

Trainingswoche 11: 4 x 3.000 Meter im MRT

Spätestens jetzt fangen Sie an zu erkennen, was ich damit meine, dass ein Trainingsplan eine Geschichte erzählen sollte. Nicht nur die Renntempi 10RT, HMRT und MRT sollten für den Sportler verständlich in die passenden Trainingsphasen logisch eingeplant werden, sondern auch innerhalb der Trainingsphasen die einzelnen Intervalltrainingseinheiten. So steigere ich in oben aufgeführten Beispiel die Umfänge Woche für Woche vorsichtig von 12 Kilometer (4 x 3000 m) bis maximal 18 Kilometer (3 x 6000 m) und gleichzeitig die Länge der Intervalle von 3.000 über 4.000 und 5.000 bis maximal 6.000 Meter. So ergibt es Sinn. So bauen Sie Kraft auf. So tanken Sie Vertrauen in Ihre Marathonfähigkeiten.