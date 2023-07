Brych hat Auszeichnungen am Fließband gesammelt. Am tiefsten geprägt haben ihn zwei persönliche Niederlagen: 2013 gab er das "Phantomtor" in Hoffenheim, bei dem der Ball nur durch ein Loch im Außennetz in den Kasten geflutscht war. Bei der WM 2018 wurde der damals 42-Jährige schon in der Vorrunde aussortiert. Die Aufarbeitung dieses schweren Karrierebruchs scheute er zunächst. "Man kann sich nicht selbst anlügen", ist heute seine Einsicht, der er ein ganzes Kapitel widmet.