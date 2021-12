Dorothee Echter berät Entscheider und Entscheiderinnen in Konzernen, Consultancies, in der Wissenschaft und in politischen Institutionen wie den United Nations. Gemeinsam mit Dorothea Assig leitet sie Topmanagement- und Vorstandsseminare. Beide sind Autorinnen mehrerer Managementbücher, darunter »Freiheit für Manager« und »Ambition. Wie große Karrieren gelingen«.

Foto: Magdalena Joos