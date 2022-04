Der Online-Bezahldienst hat heute fast 430 Millionen Nutzer, sein Börsenwert stieg 2021 auf über 350 Milliarden Dollar. Im jüngsten Tech-Crash ist der Kurs abgestürzt. Zwanzig Jahre nach der Erstnotiz bleibt Paypals Börsenwert aber in der Größenordnung von Siemens oder VW (rund 130 Milliarden Dollar).

Das ursprüngliche Start-up Confinity, 1998 gegründet vom 31-jährigen Peter Thiel, war einer von vielen Pionieren des mobilen Bezahlens. Auf den damals begehrten Palm Pilots - den Vorläufern der Smartphones - wollte man Direktzahlungen von Gerät zu Gerät ermöglichen. Zusammen mit der Naming-Spezialistin SB Masters entstand 1999 der Markenname Paypal. Der Fusionspartner X.com, 1999 gegründet vom damals 28-jährigen Elon Musk, wollte eigentlich der One-Stop-Shop im Internet für sämtliche Finanzdienstleistungen werden. Beide Unternehmen residierten schließlich Tür an Tür in einem Bürohaus in Palo Alto.

Nur durch Zufall und Experimentierfreude stieß das Paypal-Team auf sein Erfolgsprodukt: Die Geldüberweisung auf der Basis von Email-Adressen, die vor allem auf dem neuen Online-Marktplatz Ebay sehr beliebt wurde. Das Umfeld für die Gründer blieb zunächst desaströs, auf den Dotcom-Crash folgte der 9/11-Terror. Dennoch gelang der Börsengang: Paypals IPO am 15. Februar 2002 war der erste nach dem Terrorschock. Acht Monate später erwarb Ebay den Bezahldienst für 1,5 Milliarden Dollar. 2015 brachte Ebay die Tochter Paypal wieder als selbständiges Unternehmen an die Börse.