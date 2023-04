Mazzucato veröffentlicht stattdessen eher vieles in schneller Abfolge. Ihr jüngstes Werk, geschrieben mit Doktorandin Rosie Collington, erscheint am 12. April im Campus-Verlag auf Deutsch: "Die große Consulting-Show" ist hierzulande zwar etwas höflicher betitelt als im englischen Original "The big Con". "Con" steht umgangssprachlich für Betrügereien, bei denen "sprachliche Tricks für Diebstähle und il­legale Formen der Abschöpfung von Reichtum" genutzt werden, wie vorsichtshalber auch in der Übersetzung im Buch hergeleitet wird.