Unter dem Label Future Leaders Academy richten sie ihr Angebot an den Führungskräftenachwuchs von Unternehmen. Das Konzept: In sechs Blöcken werden in Onlinesessions und On-demand-Videos Managementthemen geschult wie Mitarbeiterführung, Teamstrukturen und Diversity; ebenso persönliche Kompetenzen wie Resilienz und Selbstmanagement.

Einnahmen fließen in Bildungsplattform für Jugendliche

Alle Expertinnen und Experten machen das ehrenamtlich und ohne Honorar. Die Einnahmen (Teilnahmegebühr: 2900 Euro) fließen an die Initiative Startup Teens. Die 2015 gegründete Non-Profit-Organisation ist eine Bildungsplattform, die Jugendlichen unternehmerisches Denken und Handeln vermittelt, gepaart mit einem Start-up-Wettbewerb. Dahinter hat sich mittlerweile eines der hochkarätigsten Wirtschaftsnetzwerke der Republik versammelt.