Aufatmen an der Stamford Bridge, ganz neue Perspektive für Thomas Tuchel und seine teuren Stars: Ein Milliardendeal in Rekordhöhe beschert dem FC Chelsea wieder glänzende Aussichten. Nach Wochen des Bangens einigte sich der Spitzenverein aus London nun mit einem neuen Investor auf das Erbe des bisherigen Klubbesitzers Roman Abramowitsch , die Übernahme des Champions-League-Siegers steht unmittelbar bevor.

Stimmen die britische Regierung und die Premier League der Übernahme durch die Investorengruppe um den in der Sportwelt bekannten US-Milliardär Todd Boehly zu, könnte das frische Kapital schon im Mai fließen. Der laut englischen Medienberichten unterzeichnete Vertrag hat ein Finanzvolumen von 4,25 Milliarden Pfund (rund fünf Milliarden Euro) – es ist die höchste Summe, die jemals für einen Sportverein ausgegeben worden ist.

Todd Boehly ist Mitgründer und Chief Executive Officer von Eldridge Industries, einer Holdinggesellschaft mit Hauptsitz in Greenwich, Connecticut, die in Unternehmen verschiedener Branchen investiert, von Versicherungen über Investmentfirmen bis hin zu Sport-, Medien- und Konsumgüterunternehmen. Dazu besitzt er auch Anteile an den Sportklubs Los Angeles Dodgers, Los Angeles Lakers, Los Angeles Sparks, Cloud 9 und DraftKings. "Forbes" beziffert Boehlys Privatvermögen derzeit auf 4,5 Milliarden Dollar.