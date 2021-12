Börse Dax legt vor Fed-Entscheidung zu

An der Börse richten sich die Blicke heute gespannt auf die US-Notenbank, die am Abend als erste von vier Zentralbanken in dieser Woche ihre nächsten Schritte bekannt geben wird. Angesichts der hohen Inflation dürfte sie den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik beschleunigen.