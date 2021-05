Kursrutsch der Kryptowährung Bitcoin taumelt weiter abwärts

Während an den Aktienbörsen noch Feierstimmung herrscht, brechen an den Kryptomärkten die Kurse weiter ein. Bitcoin hat seit seinem Hoch Mitte April rund die Hälfe an Wert eingebüßt - und die Nervosität bleibt.