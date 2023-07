Zur Person

Aya Jaff, 27, ist Expertin für die Finanz- und Tech-Welt, hält Vorträge und schreibt Bücher. Sie studierte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Ökologie und Sinologie, brachte sich das Coden selbst bei und arbeitete als Programmiererin, unter anderem bei einem großen Tech-Unternehmen im Silicon Valley. Später gründete sie eine eigene Beratungsagentur für Unternehmen. 2019 stand Jaff auf der »Forbes«-Liste »30 unter 30«. Zuletzt ist in der ARD ihre Service-Serie »How to get rich« erschienen.