Volvo C40 Recharge im Test Jetzt wird abgeledert

Gehören Sie auch zu den Menschen, für die ein Blick in die Bedienungsanleitung an eine persönliche Niederlage grenzt? Seitdem ich den Volvo C40 Recharge Pure Electric Twin in der Ausstattung 1st Edition gefahren bin, hat sich meine Einstellung dazu grundlegend geändert. "Noch etwas unklar?", fragte mich der Volvo-Pressesprecher freundlich, bevor er mir den Schlüssel des C40 übergab. "Nö, nö", winkte ich ab. Schließlich habe ich es immer noch geschafft, mit einem Auto vom Hof zu kommen, selbst wenn es dafür Zwischengas, minutenlanges Vorglühen oder – wie bei einem Oldtimer-Renault-Formel-1-Wagen – für das Treten der Kupplung kurzzeitig der Beinkraft eines Tour-de-France-Teilnehmers bedurfte. Ich schloss die Tür und richtete mich in den textilen Sitzen ein.