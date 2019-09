Die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla Börsen-Chart zeigen ist am Dienstag um knapp 8 Prozent eingebrochen. Das Papier ging mit einem Verlust von 7,6 Prozent auf 223 US-Dollar aus dem Handel. Während die Aktienmärkte sich allgemein in schwacher Verfassung zeigten, hat Tesla mit hausgemachten Problemen zu kämpfen.

Tesla-Chef Elon Musk droht in den USA mal wieder rechtlicher Ärger. Ein Richter im Bundesstaat Delaware gab am Freitag einer Investorenklage gegen sein Vergütungsmodell statt. Dem Tech-Milliardär wird in dem Rechtsstreit "Bereicherung" vorgeworfen. Teslas Anwälte hatten einen Antrag auf Klageabweisung gestellt, doch der wurde abgelehnt.

Unterdessen will Musk will bei der Europa-Expansion seines Elektroautokonzerns Tempo machen. Er hoffe, im kommenden Jahr in der Slowakei, Kroatien, Serbien und den meisten Teilen Osteuropas vertreten zu sein, teilte Musk mit. Tesla Börsen-Chart zeigen hatte im Frühjahr begonnen, seinen Hoffnungsträger Model 3 - das erste günstigere E-Auto der Firma - nach Europa auszuliefern. Doch es gibt vor allem im Osten noch immer eine Reihe von Ländern, in die der kalifornische Hersteller bislang nicht direkt verkauft.

la/dpa