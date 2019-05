Mit dem Cullinan steigt Rolls-Royce in die populäre SUV-Klasse ein. Was bleibt mit Anhängerkupplung noch vom Markenkern übrig?

Offroad mit Champagnerglas-Halter Staub und Steine statt Glanz und Gloria - mit dem Cullinan erobert Rolls-Royce buchstäblich neues Terrain und neue Kunden. Fürs prunkvolle Picknick gibt es Klappsitze in der Kofferraumklappe. Der Cullinan hat 3,30 Meter Radstand und misst stolze 5,34 Meter. Das passt: Schließlich war sein Taufpate der größte Diamant, der je gefunden wurde. Der Cullinan ist die späte Antwort auf Luxusgeländewagen wie den Bentley Bentayga - und ist dort positioniert, wo sich die Marke gern sieht: ganz oben. Das gilt auch für die Preise, die bei 315.000 Euro erst beginnen. Zum ersten Mal baut Rolls-Royce ein Auto mit Allradantrieb für schlechte Strecken. Dank seiner knapp 600 PS beschleunigt der Cullinan trotz seiner beinahe drei Tonnen mühelos auf 250 km/h. Zum ersten Mal ein Kofferraum, der seinen Namen verdient: Knapp zwei Kubikmeter schluckt der Cullinan mit umgeklappten Sitzlehnen. Wie bei jedem Rolls-Royce steckt auch beim Cullinan ein V12-Motor unter der Haube. Zwar gönnen sich die 571 PS in der Praxis locker 20 Liter. Doch an kleinere Motoren oder eine Hybridisierung verschwenden die Briten keinen Gedanken. Hightech trifft Handwerk: Das Cockpit ist typisch Rolls-Royce und deshalb ein bisschen antiquiert. Wie in einem richtigen SUV gibt es auch im Cullinan verschiedene Offroad-Fahrprogramme und eine Taste für die Luftfederung, mit der man den Wagen um jeweils vier Zentimeter aufbocken oder zum bequemen Ein- und Aussteigen ablassen kann. Standard im Cullinan ist eine konventionelle Dreierbank - die man erstmals bei den Briten umklappen kann. Rolls-Royce-Kunden müssen auch während einer Abenteuerfahrt nicht auf ihre gewohnten Annehmlichkeiten verzichten. Natürlich werden die Champagner-Kelche stabil gehalten. Für den Preis eines VW Golfs ändert Rolls-Royce den Rücksitz und baut im Cullinan zwei einzelne Sessel samt Barfach und Trennscheibe zum Kofferraum ein.

Es ist gut 100 Jahre her, dass Lawrence von Arabien, Geheimagent seiner Majestät, den ersten geländegängigen Rolls-Royce durch die arabische Wüste kutschierte. Es ging gegen das Osmanische Reich, und der Silver Ghost war derart gepanzert, dass selbst dem Tausendsassa das Steuern schwerfiel.

Nun hat Rolls-Royce gewissermaßen nachgelegt, mit seinem ersten SUV. Der Koloss heißt Cullinan, nach dem Diamanten, der für die britischen Kronjuwelen verarbeitet wurde, und wirkt tatsächlich wie ein Rolls - nur eben auf Stelzen und mit Anhängerkupplung. Der monumentale Kühlergrill ist aus poliertem Chrom, die Fondtüren sind hinten angeschlagen, so wie es die Liebhaber der Marke kennen.

Die gute Nachricht: Der Wagen fährt sich besser, als er aussieht. Wofür, unter anderem, der vom Mutterhaus BMW entwickelte und zuletzt wieder im Phantom verbaute Zwölfzylinder sorgt. Meine Fahrt führt in die amerikanischen Rockies. Die Schlaglöcher der Feldwege hinter dem ehemaligen Cowboystädtchen Jackson stellen für die Luftfederung kein Problem dar, die Champagnerkelche der Bordbar klirren nicht mal.

Rolls-Royce Cullinan Technik 571 PS

420 kW aus V-12-Zylinder-Turbo

341 g/km CO2-Emission Dynamik 5,2 Sekunden Beschleunigung von 0 auf 100 km/h

250 km/h Spitzengeschwindigkeit Preis ab 315.350 Euro

Bei Bedarf erhöht ein Druck auf die Offroad-Taste die Bodenfreiheit von 19 auf 23 Zentimeter, in den Tiefen des Bedienmenüs finden sich vier Programme für verschiedene Fahrwerk- und Antriebskonstellationen, die bei Schlamm, losem Sand, Schnee oder Geröll helfen. Plus ein Bremsassistent, der bei steilen Abstiegen die Kraft genau auf das am meisten bedürftige Rad lenkt.

Obwohl es keine spezielle Geländeuntersetzung gibt, meistert der Koloss den Anstieg über die angeblich steilste Skipiste der USA mühelos: Der Maschine entfährt dabei allenfalls ein Säuseln.

Zurück auf den Straßen von Wyoming gestaltet sich der Rest der Ausfahrt wegen der Tempolimits eher unspektakulär, wenn auch sehr angenehm. Das Gefühl vom fliegenden Teppich bleibt auch im Cullinan das typische Erlebnis des Rolls-Fahrens.