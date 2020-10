Umwelthilfe aus Schweden Ford und Volvo vereinbaren CO2-Allianz

Dem Automobilhersteller Ford könnte eine Strafe in bis zu dreistelliger Millionenhöhe drohen, sollte er in Europa nicht die CO2-Ziele erreichen. Nun hat der Konzern ein Bündnis mit dem schwedischen Hersteller Volvo angemeldet und hofft so, den Ausweg gefunden zu haben.