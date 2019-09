Daimler zahlt in Abgas-Affäre 870 Millionen Euro Bußgeld

Der Autobauer Daimler zahlt im Rahmen der Affäre um veränderte Dieselmotoren ein Bußgeld in Höhe von 870 Millionen Euro. Grund für das Bußgeld ist eine "fahrlässige Verletzung der Aufsichtspflicht in einer mit der Fahrzeugzertifizierung befassten Abteilung", wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart am Dienstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft hat am Dienstag den entsprechenden Bußgeldbescheid gegen die Daimler AG gemäß Paragraph 30 Abs.1, 130 Abs.1 OWiG erlassen. Demnach fand die fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung auf Abteilungsleiterebene statt.

Daimler verzichtet auf Rechtsmittel und zahlt - Verfahren abgeschlossen

Daimler Börsen-Chart zeigen hat darauf verzichtet, Rechtsmittel gegen den Bußgeldbescheid einzulegen. Das Bußgeldverfahren gegen den Konzern im Rahmen der Abgas-Affäre ist damit umfassend beendet, bestätigte die Staatsanwaltschaft.

Noch nicht beendet sind die Ermittlungen in den USA. Und die Amerikaner, so heißt es bei Daimler, würden sich wohl nicht mit einer Geldstrafe begnügen, sondern erneut einen US-Aufpasser im Konzern installieren.

Die Ergebnisprognose des Konzerns bleibt unverändert - Daimler hatte für die Zahlung des Bußgeldes bereits Rückstellungen gebildet. Die Aktie des Konzerns rutschte zunächst um 2 Prozent ins Minus, dämmte anschließend aber ihre Verluste wieder ein: Die Aussage, dass die Zahlung nicht zu einer Senkung des Gewinnziels für das laufende Geschäftsjahr führen werde, beruhigte Börsianer.

Nach Feststellung der Staatsanwaltschaft war die fahrlässige Aufsichtspflichtverletzung unter anderem die Ursache dafür, dass bestimmte Mercedes-Fahrzeuge im Zeitraum ab 2008 teilweise von regulatorischen Vorgaben abwichen.

