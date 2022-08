"Der Caravan Salon war nie so gefragt wie heute", sagte auch Staatssekretär Michael Kellner (45; Grüne) in einer Videobotschaft zur Eröffnung des Salons für Fachbesucher am Freitag. Der Boom in Europa halte an, jetzt gelte es, sich für die Zukunft aufzustellen. Klima- und Umweltschutz werde auch beim Camping-Tourismus immer wichtiger, denn dieser sei besonders von einer intakten Umwelt abhängig. Nachhaltigkeit ist entsprechend ein wichtiger Aspekt vieler Neuheiten, die in Düsseldorf präsentiert werden.