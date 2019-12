Die Autoindustrie ist im Umbruch. Getrieben von der Sorge ums Klima und strengeren CO2-Vorgaben aus Brüssel setzt sie mehr denn je auf Elektrofahrzeuge und baut das Angebot 2020 aus. Doch weil die stromangetriebenen Autos noch nicht alle Anforderungen des Alltags abdecken und längst nicht jeder Käufer bereit ist, den Weg zur E-Mobilität mitzugehen, halten die Hersteller auch ihr altes Programm auf dem neuesten Stand.

Für die Hersteller bedeutet das doppelten Aufwand, für Autokäufer mehr Auswahl als je zuvor. Denn selten war der Premieren-Kalender so voll wie im Jahr 2020. Am meisten tut sich was bei den Elektroautos. Nach Jahren der Ankündigungen lassen die Hersteller ihren Worten Taten folgen und bringen jede Menge neue Stromer auf den Markt.

ID.3 als "Golf der Generation E"

Das gilt insbesondere für den VW-Konzern, der 2020 die ersten E-Mobile auf Basis der MEB-Architektur auf den Markt bringt. MEB steht für Modularer E-Antriebs-Baukasten. Den Anfang macht bei der Konzernmutter der ID.3, den VW bereits als "Golf der Generation E" umschreibt. Ihm folgen ähnliche Modelle bei Seat und Skoda, zumeist mit SUV-Silhouette, sowie ein Q4 e-tron bei Audi.

In der gleichen Klasse treten zwei elektrische Erstlinge aus Japan an: Honda startet mit dem im Retro-Look gezeichneten Steilheck Honda E in die neue Ära und bei Mazda soll der elektrische Geländewagen MX-30 den Aufbruch signalisieren.

Auch in der Liga unterhalb der Kompaktklasse kommen die E-Motoren: Der PSA-Konzern elektrifiziert Opel Corsa, Peugeot 208 und DS3, BMW schraubt einen Akkusatz in den Mini. Der Smart wird mit dem Facelift künftig nur noch als E-Auto angeboten und der technisch enge verwandte Renault Twingo wird wohl auch zum Stromer.

Leistungsstarke E-Autos von Polestar und Mustang

Mit dem Polestar 2 bringt die gleichnamige Volvo-Tochter eine leistungsstarke E-Limousine an den Start. Ford gibt mit dem Mustang Mach E die erste Antwort auf den Aufstieg von Tesla. Das sportliche SUV zielt auf Teslas Model Y, das wohl 2021 nach Deutschland kommt.

In der gleiche Liga fährt der Lexus UX 300e, mit dem die Toyota-Tochter erstmals den Schritt vom Hybrid- zum reinen E-Antrieb macht. Auch VW erweitert die ID-Familie um ein SUV - und bringt Ende 2020 den ID.4 X. Von Nissan kommt ein Mittelklasse-Geländewagen mit E-Antrieb, der sich stark an der Studie Ariya orientieren soll.

Zahl der E-Auto-Ladesäulen steigt

Außerdem bringt Opel den Mokka als reines Elektroauto. Mercedes baut den EQ A als elektrisches Kompakt-SUV sowie den EQ V, der als Ableger der V-Klasse zum Raumfahrer unter den Elektroautos wird und auch an der Ladesäule auf seinen Hauptgegner trifft, den VW T6: Denn die Wolfsburger elektrifizieren den Multivan im neuen Jahr.

Im Luxussegment feiert der mehr als zwei Millionen Euro teure Pininfarina Battista Premiere. Zwei Klassen unter dem italienischen E-Supersportler, dessen Motoren in Summe 1900 PS leisten, liegt der Audi e-tron GT, der sich seine Technik mit dem ebenfalls neuen, bald auch als Cross Turismo erhältlichen Porsche Taycan teilt.