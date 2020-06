21





Der Deal hatte sich angedeutet, nun scheint Amazon tatsächlich zugeschlagen zu haben: Der weltgrößte Onlinehändler will das Elektroauto-Startup Zoox für mehr als eine Milliarde Dollar kaufen. Darauf habe man sich verständigt, meldete das Online-Tech-Medium "The Information" unter Berufung auf nicht näher genannte Insider. Die genaue Summe wurde nicht genannt. Der Vollzug könnte laut Unternehmenskreisen noch am Freitag bekannt gegeben werden. Damit würde Amazon seine Position im umkämpften Markt für autonomes Fahren weiter stärken.

Der Deal würde Zoox mit weniger als den 3,2 Milliarden Dollar bewerten, die der US-Robotertaxianbieter 2018 laut "Wall Street Journal" bei einer Finanzierungsrunde erzielt hatte. Zoox entwickelt seit einigen Jahren so genannte "bidirektionale" Fahrzeuge - diese benötigen kein Steuerrad und können auf einer festgelegten Strecke vor- und zurückfahren, ohne wenden zu müssen. Zunächst hatte Zoox diese Robotertaxis für den Personenverkehr entwickelt - ob Amazon sie auch für den Warentransport einsetzen will, blieb zunächst offen. In jedem Fall wird Amazon noch hohe Summen in das Start-up investieren müssen, um Zoox auf die Straße zu bringen.

Amazon wie auch Zoox waren zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Der Konzern aus Seattle hat zuletzt seine Investitionen in den Autosektor verstärkt und sich unter anderem an einer Finanzierungsrunde für das Autonome-Fahren-Startup Aurora beteiligt.

