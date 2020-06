Inmitten des milliardenschweren Bilanzskandals bei Wirecard Börsen-Chart zeigen wendet sich nun ein großer Kunde von dem Zahlungsdienstleister ab. Der asiatische Mitfahrdienst Grab erklärte am Mittwoch, die Partnerschaft mit Wirecard bis auf weiteres auf Eis zu legen. Grab betonte laut Bloomberg, das Unternehmen habe noch nicht mit der Integrationsarbeit für eine Partnerschaft mit Wirecard begonnen.

Wie Bloomberg weiter berichtet, wolle zudem der französische Telekom-Anbieter Orange in Kürze einen neuen Zahlungspartner für seine Bank-Einheit bestimmen. Es gebe Probleme technischer Natur mit dem Dienst von Wirecard, der Bilanzskandal beim deutschen Zahlungsanbieter beschleunige aber den angestrebten Wechsel zu einem Wettbewerber, berichtet die Nachrichtenagentur unter Berufung auf einen Insider.

Wenn das Vertrauen von Kunden schwindet und sie sich von Wirecard abwenden, dürfte die Liquidität von Wirecard schwinden und sich die Lage für den Zahlungsdienstleister noch verschärfen. Interims-Chef James Freis dürfte jetzt alle Hände voll zu tun haben, die Kunden bei der Stange zu halten.

Halten die Kreditkarten-Riesen bei den Lizenzen für Wirecard still?

Ein brennendes Problem ist auch: Wirecard darf die Lizenzen von Mastercard, Visa und JCB International, über die konzerneigene Bank ihre Kreditkarten ausgibt, nicht verlieren. Sollte Wirecard die verschwundenen 1,9 Milliarden Euro nicht auftreiben, könnten die Kreditkartenriesen ihre Lizenzen widerrufen. "Die große Frage ist, ob sie die Lizenzen von Visa und Mastercard behalten", sagte Neil Campling, Analyst bei Mirabaud. "Ohne diese haben sie kein Geschäft", zitiert Bloomberg den Experten. Wirecard wollte den Bericht nicht kommentieren. Sprecher der Kredikarten-Unternehmen erklärten lediglich, sie verfolgten die Entwicklung sehr genau.

Die in den vergangenen Jahren stark gewachsene Wirecard AG hatte Anfang der Woche eingeräumt, dass ein bilanziertes Vermögen von 1,9 Milliarden Euro auf Konten in Asien aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht existiert. Dem Konzern droht nun die Insolvenz, da Kredite der Banken sofort fällig gestellt werden können - vor allem, wenn jetzt die Kunden abspringen. Zudem ist der Aktienkurs dramatisch eingebrochen: von 100 Euro vergangenen Donnerstagmorgen auf rund 16 Euro am Mittwoch.

Der ehemalige Vorstandschef Markus Braun wurde am Montag festgenommen, ist nun aber gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von fünf Millionen Euro wieder auf freiem Fuß. Vorgeworfen werden Braun derzeit "unrichtige Angaben" in den Wirecard-Bilanzen und Marktmanipulation, doch kommen auch andere Straftaten in Betracht - etwa gewerbsmäßiger Betrug.

Braun hat Wirecard-Aktien verkauft, um Kredite zu bezahlen

Der Manager, der mit bislang 7 Prozent größter Wirecard-Aktionär ist, musste zudem über fünf Millionen seiner rund 8,7 Millionen Papiere im Wert von 155 Millionen Euro verkaufen. Nach einem Bericht der US-Finanznachrichtenagentur Bloomberg hatte Braun einen Teil seines Aktienanteil mit Krediten finanziert und die Papiere dafür als Sicherheiten hinterlegt.

Den Vorwurf systematischer Bilanzmanipulation bei Wirecard hatte vor über einem Jahr zuerst die Londoner "Financial Times" erhoben. Braun hatte dies über Monate eisern dementiert und der britischen Zeitung seinerseits haltlose Unterstellungen vorgeworfen. Im Zentrum des Skandals stehen der frühere Wirecard-Finanzchef in Südostasien und ein ehemaliger Treuhänder, der das mutmaßlich zum Großteil gar nicht existierende Geschäft mit Drittfirmen betreute.

Wirecard wickelt als Dienstleister elektronische und bargeldlose Zahlungen an Ladenkassen und im Internet ab, über das Unternehmen laufen die Zahlungsströme zwischen Kredit- und EC-Kartenfirmen auf der einen und den angeschlossenen Händlern auf der anderen Seite.

Im Mittleren Osten und in Südostasien betrieb Wirecard dieses Geschäft jedoch zum großen Teil nicht selbst, sondern hatte Drittfirmen damit beauftragt - so jedenfalls die offizielle Darstellung bis vor wenigen Tagen. Dieses Drittpartnergeschäft machte einen erheblichen Teil der bilanzierten Gewinne aus und lief über die Treuhandkonten, auf denen die 1,9 Milliarden Euro verbucht waren.

Die Anzeichen deuten darauf hin, dass der kommissarische Wirecard-Chef James Freis aufräumen will. Seit Freis am vergangenen Freitag berufen wurde, hat das Unternehmen die mutmaßliche Nichtexistenz der 1,9 Milliarden offen eingeräumt und Wirecard-Vorstand Jan Marsalek gefeuert, der wenige Tage vorher noch unter Brauns Regie lediglich suspendiert worden war. Der US-Manager Freis ist vom Fach: Er leitete von 2007 bis 2012 im Washingtoner Finanzministerium die Einheit zur Bekämpfung der Finanzkriminalität.

