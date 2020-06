Wirecard: Der Bilanzskandal hat das Unternehmen in die Insolvenz getrieben

Der in einen Bilanzskandal verstrickte Zahlungsdienstleister Wirecard will Insolvenz anmelden. "Der Vorstand der Wirecard AG hat heute entschieden, für die Wirecard AG beim zuständigen Amtsgericht München einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen drohender Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung zu stellen", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Es werde geprüft, ob auch Insolvenzanträge für Tochtergesellschaften der Wirecard-Gruppe gestellt werden müssen. Die Wirecard-Aktie wurde nach der Mitteilung für 60 Minuten vom Handel ausgesetzt.

Die in den vergangenen Jahren stark gewachsene Wirecard AG hatte Anfang der Woche eingeräumt, dass ein bilanziertes Vermögen von 1,9 Milliarden Euro auf Konten in Asien aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht existiert. Dadurch drohte die Kündigung der Kredite durch die Gläubigerbanken von mehr als zwei Milliarden Euro.

Der ehemalige Vorstandschef Markus Braun wurde inzwischen festgenommen, ist aber gegen die Zahlung einer Kaution in Höhe von fünf Millionen Euro wieder auf freiem Fuß. Vorgeworfen werden Braun derzeit "unrichtige Angaben" in den Wirecard-Bilanzen und Marktmanipulation, doch kommen auch andere Straftaten in Betracht - etwa gewerbsmäßiger Betrug.

mg