Das Wirecard-Drama geht weiter: 1,9 Milliarden Euro sind auf den Philippinen verschwunden - und der Treuhänder auch. Der Konzern will mit Hilfe der Gläubigerbanken eine Pleite abwenden, die Aktie ist nach ihrem Absturz um mehr als 80 Prozent Spielball der Zocker.

Der Absturz der Wirecard-Aktie Börsen-Chart zeigen hat sich am Montag unter heftigen Kursschwankungen fortgesetzt. Der Vorstand des Bezahldienstleisters geht nach einer Mitteilung aus der Nacht vom Montag davon aus, dass die Bankguthaben auf Treuhandkonten auf den Philippinen in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen".Die Gesellschaft war bisher von der Existenz dieser Konten ausgegangen und hatte sie als Aktivposten ausgewiesen. Die Zentralbank von Manila hatte am Sonntag jedoch mitgeteilt, dass es keine Hinweise auf die Existenz der Konten gebe.

Aufgrund des fehlenden Testats der Wirtschaftsprüfer von EY für den Jahresabschluss 2019 könnten die Banken den Geldhahn jetzt abdrehen. Wirecard brachen am Donnerstag und Freitag um bis zu 80 Prozent ein und notierten am Freitagabend bei rund 22 Euro. Am Montag setzte sich der Crash der Wirecard-Aktie fort: Die Aktie verlor zeitweise erneut 50 Prozent auf nur noch 11 Euro, grenzte dann ihre Verluste jedoch wieder ein und notierte zuletzt bei 17 Euro. Die Kursschwankungen betragen den dritten Handelstag in Folge mehr als 50 Prozent: Am Donnerstag Morgen hatte die Aktie von Wirecard noch bei 104 Euro notiert.

Wirecard ist seit Monaten Spielball der Hedgefonds und Short-Seller, die auf einen Kursverfall der Aktie spekulieren und bereits in den vergangenen Tagen satte Gewinne durch den Kurssturz eingestrichen haben. Die spannende Frage ist nun, ob die Leerverkäufer tatsächlich auf eine Pleite des Unternehmens spekulieren oder ihre Leerpositionen bereits früher glatt stellen, das heißt sich wieder mit Aktien eindecken, noch während die Gespräche zwischen Wirecard und den Banken laufen.

"Wirecard muss sich nun darauf konzentrieren, sich notwendige Kreditlinien zu sichern, um das operative Geschäft am Laufen zu halten", mahnte Analyst Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe. "Entscheidend ist, Massen-Stornierungen von Kunden zu vermeiden." Der neue Wirecard-Chef James Freis hat den Restrukturierungs-Spezialisten Houlihan Lokey angeheuert, um die Gläubigerbanken zum Stillhalten zu bewegen. Sollten die Banken die Kredite fällig stellen, droht Wirecard die Pleite. Dem Vernehmen nach wollen die Gläubiger Wirecard jedoch noch Zeit einräumen, da die Angst vor den Schockwellen am Finanzplatz bei einer Wirecard-Insolvenz überwiege.

Parallel zu den Wirecard-Aktien flogen auch die Anleihen des Unternehmens aus den Depots, nachdem die Rating-Agentur Moody's die Bonität der Firma um sechs Stufen auf "B3" gesenkt hatte. Dies trieb die Rendite der bis September 2024 laufenden Bonds auf 37,152 Prozent. Vor rund einer Woche hatten sie noch unter sechs Prozent rentiert.

