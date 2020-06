Der Fleischkonzern Tönnies wird nach Ansicht von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für durch den Coronavirus-Ausbruch im nordrhein-westfälischen Kreis Güterslohn entstandene Schäden haften müssen. "Es muss eine zivilrechtliche Haftung des Unternehmens geben", sagte Heil am Sonntagabend. Der Konzern habe mit Verstößen gegen die Corona-Regeln "eine ganze Region in Geiselhaft genommen".

Konzernchef Clemens Tönnies hatte sich am Samstag öffentlich für den Ausbruch des Erregers unter Mitarbeitern des Schlachtereibetriebs im ostwestfälischen Rheda-Wiedenbrück entschuldigt. Sein Konzern stehe in "voller Verantwortung", sagte er. Heil sagte in der "Bild"-Internetsendung "Die richtigen Fragen", sein Vertrauen in die Firma Tönnies sei "gleich Null". Der Konzern habe nicht nur die eigenen Beschäftigten, sondern die "öffentliche Gesundheit" gefährdet. Den "Unmut" im Kreis Gütersloh über das Unternehmen könne er "gut verstehen". Derzeit stehen allgemeine Ausgangsbeschränkungen für den Kreis im Raum.

Auch ein flächendeckender Lockdown sei "im Moment nicht auszuschließen", unterstrich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) Sonntagabend im "ZDF Heute Journal". "Wir haben die Schulen und Kitas geschlossen, das ist der erste Teil eines Lockdowns. Und wir werden weitere Schritte in diesen Tagen prüfen", so der CDU-Politiker. "Ich könnte mir vorstellen, dass wir Kontaktbeschränkungen ebenfalls wieder erlassen, so wie sie im Lockdown gegolten haben."

Über 1300 Infizierte

Nach Angaben des Kreises Gütersloh, in dem Rheda-Wiedenbrück liegt, wurden die Reihentests auf dem Tönnies-Gelände am Samstag abgeschlossen. Demnach lagen zunächst 5899 Befunde vor. Die komplette Tönnies-Belegschaft steht derzeit unter Quarantäne. Die Zahl der Infizierten in der Fabrik in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh stieg bis Sonntag nach Angaben des Kreises auf 1331.

Laschet hatte am Sonntag argumentiert, das Infektionsgeschehen sei klar bei der Firma Tönnies lokalisierbar, und es gebe keinen "signifikanten Übersprung" hinein in die Bevölkerung. Im ZDF verwies er unter anderem auf die Quarantäne für 7000 Menschen - sämtliche Tönnies-Mitarbeiter einschließlich des Chefs. "Und das ist schon ein ambitiöses Ziel, denn die Menschen müssen mit Essen versorgt werden, man muss ihnen auch in ihrer Muttersprache erklären, was eigentlich das Problem ist", sagte der Ministerpräsident.

In den nächsten Tagen werde es einen Bericht von Experten geben, die die Infektionsketten nachverfolgten - der solle abgewartet werden. "Und ich kann diesen Lockdown nicht ausschließen. Er muss nur gezielt sein, er muss begründet sein, und er muss das Ziel erreichen, dass sich die Infektion nicht weiter in die Bevölkerung verbreitet."

Grüne: Kosten durch Privatvermögen zahlen

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter appellierte an den Unternehmenschef, die durch den Virus-Ausbruch entstandenen Kosten aus der eigenen Schatulle zu bestreiten. Wenn Clemens Tönnies seine Entschuldigung ernst meine, "würde er die Kosten aus seinem Privatvermögen tilgen - nicht aus dem Firmen-Vermögen", sagte Hofreiter in "Die richtigen Fragen".

Der Virus-Ausbruch bei Tönnies hat die Debatte um einschneidende Veränderungen in der Fleischindustrie weiter befeuert. Kritiker machen schlechte Arbeitsbedingungen und die Unterbringung von - meist osteuropäischen Mitarbeitern - von Subunternehmen für die Serie von Coronavirus-Ausbrüchen in der Branche mitverantwortlich.

Zur Großbildansicht DPA Soldaten der Bundeswehr halfen bei den Corona-Reihenuntersuchungen auf dem Gelände der Firma Tönnies

Das Bundeskabinett hatte bereits im Mai neue Auflagen für die Fleischindustrie auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist unter anderem ein Verbot von Werkverträgen, das ab dem 1. Januar 2021 gelten soll. Danach sollen nur Angestellte des eigenen Betriebs Tiere schlachten und zerlegen dürfen.

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans forderte höhere Fleischpreise und eine Debatte über Verteilungsgerechtigkeit in Deutschland. "Fleisch ist ein Produkt, das mit hohem Einsatz an Energie und anderen Rohstoffen entsteht. Wert und Preis stehen oft in einem krassen Missverhältnis", sagte Walter-Borjans dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Fall Tönnies zeige, "wie wenig Beachtung der Frage geschenkt wird, wie Nahrung - immerhin unsere wichtigste Lebensgrundlage - produziert wird".

Alles sei "dem Gewinnstreben und der Effizienz untergeordnet", kritisierte der SPD-Vorsitzende. Dabei habe Politik die Aufgabe, gute Arbeitsbedingungen und artgerechte Tierhaltung zu gewährleisten. Dies verteuere Produkte natürlich. "Deshalb gehört zur Lösung dazu, dass Klein- und Mittelverdienende mehr Geld in der Tasche haben - durch faire Löhne und ein gerechtes Steuersystem", betonte Walter-Borjans.

Grünen-Fraktionschef Hofreiter bezeichnete "das ganze System" in der Fleischbranche als "krank". Besserungen seien nur zu erreichen, wenn das gesamte System geändert werde. Das von der Bundesregierung geplante Ende der Werkverträge zum Jahresbeginn 2021 bezeichnete Hofreiter als verspätet. Angesichts der Serie von Coronavirus-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben könne nicht so lange gewartet werden.

Die Reihentestungen der insgesamt 6500 Mitarbeiter auf dem Werksgelände der Firma Tönnies in Rheda-Wiedenbrück waren am Sonntag fortgesetzt worden. 1331 Infizierte wurden bislang registriert. In den vier Krankenhäusern im Landkreis wurden am Sonntag 21 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Sechs Personen lagen auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden. Fünf der sechs sind nach Angaben des Kreises Tönnies-Beschäftigte. 65 Bundeswehrsoldaten halfen bei der Probenentnahme. Die Fleischfabrik wurde für 14 Tage geschlossen.

Clemens Tönnis lehnt Rücktritt ab

In einer außerordentlichen Beiratssitzung am Freitag hatten die Beiratsmitglieder um Ex-Siemens-Vorstand Siegfried Russwurm und dem ehemaligen Jungheinrich-Manager Helmut Limberg Firmenchef Clemens Tönnies mehrheitlich das Vertrauen ausgesprochen.

Hauptthema der Bereitssitzung waren die Fragen, was aus dem Geschäftsmodell wird, wenn Werkverträge tatsächlich verboten werden und wie teuer die temporäre Stilllegung des größten Schlachthofs in Rheda wird. 10 Tage seien kein Problem, mehrere Wochen natürlich schon.

Einen sofortigen Rücktritt, wie ihn sein Neffe Robert Tönnies gefordert hatte, hatte Clemens Tönnies abgelehnt: "Ich werde dieses Unternehmen aus der Krise führen", sagte er am Samstag bei einer Pressekonferenz in Rheda-Wiedenbrück. "Ich mache mich nicht aus dem Staub." Er übernehme die Verantwortung und stehe für den Ausbruch gerade. Das Unternehmen sei in eine "existenzielle Krise" geschlittert. Kritik, sein Konzern habe Daten von Mitarbeitern nur zögerlich weitergegeben, wies Tönnies zurück. Zugleich kündigte er einen Umbruch an: "So werden wir nicht weitermachen. (...) Wir werden die Branche verändern."

Krisenstab: "Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies setzen, ist gleich Null"

Der Gütersloher Landrat Sven-Georg Adenauer hatte zuvor kritisiert, die Firma Tönnies habe es bis Freitagabend nicht geschafft, alle Adressen von Beschäftigten auch von Sub-Unternehmen vorzulegen. Am Freitag seien von dem Unternehmen Listen vorgelegt worden, bei denen von 30 Prozent der Beschäftigten die Adressen fehlten. Er sprach von einem Dunkelfeld des Subunternehmertums. "Das Vertrauen, das wir in die Firma Tönnies setzen, ist gleich Null. Das muss ich so deutlich sagen", sagte der Leiter des Krisenstabes, Thomas Kuhlbusch. Clemens Tönnies hatte die Vorwürfe zurückgewiesen, bei der Beschaffung der Wohnadressen unkooperativ gewesen zu sein. Es habe vielmehr datenschutzrechtliche Probleme gegeben. Laut Werkvertragsrecht dürfe das Unternehmen die Adressen der betreffenden Arbeiter nicht speichern.

Wichtiges Thema bleibt die Einhaltung der Quarantäne durch die infizierten Mitarbeiter. Im Schnitt verdienen die Tönnies-Mitarbeiter in der Fleischfabrik 13 Euro pro Stunde und werden über unternehmenseigene Personalagenturen aus Osteuropa geholt; bei der Ankunft werden sie auf eine Corona-Infektion getestet, aber eine vorsorgliche Quarantäne gibt es nicht.

Quarantäne-Zone in Verl mit Bauzäunen abgeriegelt

Nach positiven Corona-Tests bei zahlreichen Tönnies-Mitarbeitern hatte die Stadt Verl (Landkreis Gütersloh) am Samstag in einem Stadtteil eine Quarantänezone eingerichtet. Mehrere Mehrfamilienhäuser, in denen Werkvertragsarbeiter der Firma Tönnies untergebracht sind, wurden unter Quarantäne gestellt - auch wenn sie nicht zu den Tönnies-Beschäftigten gehören. Der gesamte Bereich wurde mit Bauzäunen abgeriegelt. In den betroffenen Häusern leben in drei Straßenzügen insgesamt knapp 670 Menschen.

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnte angesichts der Corona-Ausbrüche der vergangenen Tage vor möglichen sozialen Konflikten. "Wir dürfen Menschen nicht diskriminieren oder benachteiligen, die zum Beispiel im Niedriglohnbereich unter schlechten Wohnverhältnissen die preiswerte Fleischproduktion in bestimmten Betrieben gewährleistet haben", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Landsberg betonte, man dürfe Menschen, die in beengten Verhältnissen wohnen, keinen Vorwurf machen, weil es dort eher zu Infektionen kommen kann. Hier seien insbesondere die Betriebe gefordert, nicht nur für anständige Löhne und Arbeitsbedingungen zu sorgen, sondern insbesondere auch für Wohnverhältnisse, in denen ausreichende Hygienestandards gewährleistet werden können.

