In Erwartung weiterer Konjunkturdaten startet der Dax am Mittwoch mit moderaten Verlusten. Börsianer hofften darauf, dass der Ifo-Index positiv überraschen wird. Im Fokus steht erneut die Aktie von Wirecard. Nach drastischen Verlusten legt die Aktie wieder leicht zu.

Nach deutlichen Vortagesgewinnen hat der Dax Börsen-Chart zeigen am Mittwoch leicht nachgegeben. In den ersten Handelsminuten sank der deutsche Leitindex um 0,5 Prozent auf 12.450 Zähler. Tags zuvor noch war er zeitweise wieder über 12.600 Punkte geklettert. Der MDax Börsen-Chart zeigender mittelgroßen Börsenwerte verlor 0,23 Prozent auf 26.229 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen sank um 0,39 Prozent auf 3285 Punkte . Zu den Gewinnern im Dax gehörten die Aktien von Infineon und Deutscher Bank, die jeweils rund 2 Prozent zulegten.

Mit Spannung wird nun zunächst auf die vom Ifo-Institut erhobenen Daten zum deutschen Geschäftsklima gewartet, die in Kürze bekannt gegeben werden. Die Dekabank etwa geht davon aus, dass die Corona-Rezession im April ihren Höhepunkt erreicht und sich die Lage nach einer ersten Erholung im Mai nun auch im Juni weiter verbessert hat. Laut Reuters rechnen Experten im Schnitt bei dem Stimmungsbarometer für die deutschen Chefetagen mit einem Anstieg auf 85 Punkte im Juni von 79,5 Zählern im Vormonat.

Nach dem milliardenschweren Bilanzskandal bleibt Wirecard Börsen-Chart zeigen im Fokus der Anleger. Die Aktien legten nach den herben Kursverlusten der vergangenen Tage am Morgen um rund 10 Prozent zu, notierten aber weiterhin unter der Marke von 20 Euro. Zuletzt schmolzen die Gewinne auf rund 4 Prozent zusammen, die Aktie notierte nach knapp einer Stunde Handel bei 18,20 Euro. Große Kunden wenden sich von dem Zahlungsdienstleister ab, nachdem Wirecard hatte Anfang der Woche eingeräumt hatte, dass ein bilanziertes Vermögen von 1,9 Milliarden Euro auf Konten in Asien aller Wahrscheinlichkeit nach gar nicht existiert.

Wirecard-Aktie etwas fester

Aus den USA indes kommen laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners schlechte und gute Nachrichten: Einerseits laufe die Corona-Welle ungebremst weiter, andererseits scheine das nächste US-Hilfspaket für die Wirtschaft konkreter zu werden. Den jüngsten Dax-Anstieg sieht Altmann angesichts gesunkener Handelsumsätze eher kritisch. "Die Anleger misstrauen den aktuellen Gewinnen, es gibt auf dem jetzt wieder erhöhten Kursniveau nur noch wenige Käufer, die neu in den Markt kommen. Gleichzeitig sehen wir möglicherweise bereits jetzt den Beginn des Sommerloches."

Am Dienstag hatte der US-Aktienmarkt getrieben von der Hoffnung auf bessere Konjunkturzeiten zugelegt. Der Nasdaq-100-Index erreichte einen Rekord über 10.300 Punkten, wobei Bestmarken von Tech-Giganten wie Apple Börsen-Chart zeigen, Microsoft Börsen-Chart zeigen, Amazon Börsen-Chart zeigen oder Facebook Börsen-Chart zeigen den Takt vorgaben. Zum Ende hin nahm der Rückenwind jedoch etwas ab: Der technologielastige Auswahlindex schloss 0,78 Prozent im Plus bei 10 209,81 Zählern. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann letztlich ein halbes Prozent auf 26.156,10 Punkte. Im Gegensatz zum Nasdaq-Index fehlen ihm bis zu einem neuen Rekord, den er vor dem Corona-Crash über 29 500 Zählern markierte, noch rund 13 Prozent. Der marktbreite S&P 500 brachte am Dienstag ein Plus von 0,43 Prozent auf 3131,29 Zähler über die Ziellinie.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Die wichtigsten Börsen Asiens haben sich am Mittwoch kaum verändert. Zurückhaltung prägte nach den jüngsten Kursgewinnen das Geschehen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 Börsen-Chart zeigen büßte rund eine Stunde vor Handelsende 0,09 Prozent ein. In Hongkong gab der Hang Seng mit 0,13 Prozent leicht nach. In Shanghai stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt hingegen um 0,15 Prozent.

Eurokurs stabil vor Ifo-Geschäftsklima

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwochmorgen über der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1315 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1318 Dollar festgesetzt.

Zur Wochenmitte blicken Anleger auf neue Konjunkturdaten aus Deutschland. In München veröffentlicht das Ifo-Institut seinen monatlichen Geschäftsklimaindex. Es wird mit einer Stimmungsaufhellung unter den befragten Unternehmen gerechnet. Es wäre die zweite Verbesserung in Folge nach dem drastischen Absturz in der Corona-Krise.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Mittwoch im frühen Handel leicht nachgegeben. Der Handel verlief zunächst ruhig ohne besonders starke Impulse. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 42,59 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 15 Cent auf 40,22 Dollar.

Etwas Preisdruck erzeugten neue Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend einen abermaligen Anstieg der amerikanischen Rohölvorräte gemeldet. Am Mittwochnachmittag gibt das Energieministerium seine wöchentlichen Daten bekannt. Es wird mit einem neuerlichen Rekordstand gerechnet.

Die hohen Lagerbestände sind Ergebnis einer wegen der Corona-Krise schwachen Nachfrage nach Öl und Ölprodukten wie Benzin. Große Ölförderländer wie Saudi-Arabien und Russland haben deshalb ihre Produktion gedeckelt. Als Folge haben sich die Erdölpreise in den vergangenen Wochen spürbar von ihrem heftigen Einbruch in der Corona-Krise erholt. Zurzeit rangieren sie in der Nähe dreimonatiger Höchststände.

