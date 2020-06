Kursgewinne: Dax-Kurve an der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Überraschend gute Stimmungsdaten aus der europäischen Wirtschaft haben den Dax weiter angetrieben. Der Leitindex gewinnt mehr als 2 Prozent. An der Nasdaq erreichen Amazon und Apple neue Rekordmarken.

Eine deutlich aufgehellte Wirtschaftsstimmung hat am Dienstag dem deutschen Aktienmarkt kräftig Auftrieb beschert. Nachdem sich der Dax Börsen-Chart zeigen zunächst den Kursgewinnen aus Übersee angeschlossen hatte, ging es infolge robuster Konjunkturdaten aus der Euro-Zone weiter aufwärts. Bis zum Handelsschluss auf Xetra (17.30 Uhr) legte der deutsche Leitindex um 2,2 Prozent auf 12.542 Zähler zu. Die Hürde bei rund 12.400 Punkten wurde somit locker wieder überwunden. Der Euro-Zonen-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen rückte um 1,80 Prozent vor.

Laut dem Forschungsinstitut IHS Markit erholte sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Juni kräftig von ihrem Einbruch in der Corona-Krise. Der Optimismus unter den Einkaufsmanagern war deutlich ausgeprägter als Analysten erwartet hatten. Trotz allem sprach Portfoliomanager Thomas Altmann von der Investmentboutique QC Partners aber von weiter eher vorsichtigen Anlegern. "Natürlich haben alle Angst, nach oben nicht dabei zu sein. Gleichzeitig ist die Angst, nach unten dabei zu sein, aber noch größer."

Bayer: Teurer Befreiungsschlag in den USA

Bayer Börsen-Chart zeigen hat sich laut einem Pressebericht auf eine Beilegung zehntausender US-Klagen um Krebsrisiken glyphosathaltiger Unkrautvernichter geeinigt. Eine Einigung für eine Gesamtsumme von 8 bis 10 Milliarden US-Dollar (7,1-8,9 Mrd Euro) sei unterschriftsreif und müsse nur noch durch den Aufsichtsrat des Dax-Konzerns, schreibt das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf Kreise von Verhandlungspartnern und des Unternehmens. Ein Konzensprecher wollte den Bericht auf Nachfrage nicht kommentieren. Bayer-Aktien schnellten indes als einer der Favoriten im deutschen Leitindex um 5,51 Prozent auf 72,43 Euro nach oben.

Nasdaq weiter auf Rekordjagd, Börsenfieber in den USA

An den US-Börsen ging es am Dienstag weiter aufwärts. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen kletterte 1,5 Prozent auf 26 413 Punkte. Der Nasdaq 100 erreichte unterdessen ein Rekordhoch von 10.133,36 Punkten.

Einmal mehr stehen die Aktien von Apple im Blick. Der Technologiekonzern bricht aus der eingefahrenen Spur der PC-Branche aus und stellt seine Mac-Computer von Intel-Prozessoren auf Chips aus eigener Entwicklung um. Laut dem Analysten Rod Hall von Goldman Sachs kann Apple auf diesem Weg Milliarden US-Dollar einsparen. Apple Börsen-Chart zeigen gewannen im frühen Handel 1,7 Prozent und erreichten ein Rekordhoch. Auch Amazon und Microsoft erreichten am Dienstag neue Bestmarken.

Wirecard-Aktie auf Berg- und Talfahrt

Unter den Einzelwerten blieb die von einem milliardenschweren Bilanzskandal erschütterte Aktie von Wirecard Börsen-Chart zeigen im Fokus. Nach der heftigen Talfahrt seit Donnerstag, während derer sie 85 Prozent einbüßte, ist die Aktie nun ein Spielball der Spekulanten. Nach der Mitteilung, dass Ex-Wirecard-Chef Markus Braun festgenommen wurde, gab der Kurs der Aktie kurz wieder nach, um dann wieder zu steigen: Zuletzt erholte sich das Papier des Zahlungsabwicklers auf 18 Euro. Noch am Mittwoch hatte es allerdings mehr als 100 Euro gekostet.

Der 62-prozentige Kursabsturz der Wirecard-Aktie am vergangenen Donnerstag gilt als zweitgrößte Tagesverlust eines Dax-Titels in dessen fast 32-jähriger Geschichte. Am Freitag hatten Wirecard dann mit einem Einbruch von 35 Prozent an diese Verluste angeknüpft und am Montag war es um weitere gut 44 Prozent abwärts gegangen. Der Zahlungsabwickler hat eingestanden, dass Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen".

Mehr zum Thema Wirecard:

Für die Aktien von HeidelbergCement Börsen-Chart zeigenals zweitstärkstem Wert im Dax ging es nach einem positiven Analystenurteil um 4,3 Prozent nach oben. Bei der Societe Generale übernahm Analyst Xavier Marchand nun die Bewertung der europäischen Baustoffbranche und hob die HeidelCement-Papiere von "Hold" auf "Buy". Die Ergebnisse des Zementherstellers hätten sich in Krisenzeiten als widerstandsfähig erwiesen, lobte er.

In der zweiten Reihe waren die Anteilsscheine des auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierten Softwareanbieter Compugroup Börsen-Chart zeigenSchlusslicht im MDax mit einem Minus von fast 5 Prozent. Das Unternehmen besorgte sich zur Finanzierung weiteren Wachstums frisches Geld am Aktienmarkt. Der Abschlag auf den Schlusskurs am Vortag kam dabei jedoch nicht gut an.

Für die Aktien der Lufthansa Börsen-Chart zeigen ging es zugleich um 1,2 Prozent abwärts. In den Verhandlungen mit den Gewerkschaften Ufo und Vereinigung Cockpit über Sparmaßnahmen gab es bislang keinen Durchbruch. Angestrebt wird eine Lösung jedoch bis Donnerstag. Dann findet die Hauptversammlung statt, bei der über eine Kapitalbeteiligung des Bundes an der Fluggesellschaft abgestimmt wird. Nervös ist man vor allem mit Blick auf Großaktionär Heinz Hermann Thiele, der Nachverhandlungen mit dem Bund gefordert hatte. Wird das Rettungspaket nicht durchgewunken, droht ein Insolvenzverfahren.

Im SDax Börsen-Chart zeigen sprangen die Anteilsscheine des Stahlhändlers Klöckner & Co. Börsen-Chart zeigenum 20 Prozent hoch. Dank Einsparungen infolge der fortschreitenden Geschäftsdigitalisierung kam KlöCo in der Corona-Krise besser als zunächst befürchtet durch das zweite Quartal.

Trump-Aussagen beruhigen Märkte

Die asiatischen Börsen haben am Dienstag mehrheitlich zugelegt. Die Aussagen des US-Präsidenten zu den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China beruhigten die Marktteilnehmer, nachdem zuvor anderslautende Ausführungen für Verunsicherung gesorgt hatten.

"Fakt ist, aktuell hat der Handelsdeal weiterhin Bestand. Wie lange das so bleiben wird, kann allerdings niemand vorhersagen", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Asset Manager QC Partners in einer Einschätzung. Die Lage an den Börsen bleibt nach Ansicht von Experten konstruktiv. Vorübergehende Kursrückgänge an den asiatischen Märkten hätten in den vergangenen Wochen gute Einstiegsgelegenheiten geschaffen, die von den Investoren genutzt worden seien, merkte Marktstratege Stephen Innes vom Broker AxiTrader dazu in einem Kommentar an.

Der japanische Leitindex Nikkei Börsen-Chart zeigen legte zum Handelsschluss um 0,50 Prozent auf 22.549,05 Punkte zu. Der chinesische CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen zog im späten Handel um 0,21 Prozent auf 4110,54 Punkte an. In Hongkong rückte der Leitindex Hang Seng Börsen-Chart zeigenzuletzt um 0,9 Prozent auf 24.731,45 Zähler vor.

US-Anleger setzen weiter auf Konjunkturerholung

Die Anleger an der Wall Street haben sich zu Beginn der neuen Woche ein Stück weit aus der Deckung gewagt. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen drehte nach schwachem Start ins Plus und kehrte über die Marke von 26.000 Punkten zurück. Am Ende notierte er 0,59 Prozent im Plus bei 26.024,96 Punkten. Über die Ziellinie ging er unweit seines Tageshochs.

Anleger schwankten weiter zwischen Hoffnung und Sorge, hieß es. Hoffnung, dass die weltweiten Corona-Lockerungen der Wirtschaft wieder auf die Beine helfen, aber zugleich auch der Sorge, dass eine Erholung über eine zweite Corona-Welle stolpern könnte. "Trotz des Anstiegs neuer Infektionsfälle hält der Risikoappetit an", sagte Marktanalyst Edward Moya vom Broker Oanda.

Der marktbreite S&P 500 schaffte es am Montag mit 0,65 Prozent ins Plus auf 3117,86 Punkte. Besonders gefragt waren Technologiewerte, deren Auswahlindex Nasdaq Börsen-Chart zeigen sogar um 1,22 Prozent auf 10.130,33 Zähler stieg. Er festigte so die Marke von 10.000 Punkten und bleibt anders als der breite Markt auf Tuchfühlung zu neuen Rekorden. Seine bisherige Bestmarke ist mit 10.155 Punkten etwa zwei Wochen alt.

Schon länger setzen Anleger mit Technologiewerten auf eine immer stärkere Digitalisierung, die von der Corona-Pandemie noch befeuert werden könnte. Die Rally in der Branche machte sich einmal mehr bei den Branchenriesen Apple Börsen-Chart zeigen und Microsoft Börsen-Chart zeigen bemerkbar, deren Papiere mit Anstiegen um mehr als zweieinhalb Prozent jeweils neue Rekorde schrieben. Die Papiere des Softwareriesen Microsoft Börsen-Chart zeigen knackten dabei die 200-Dollar-Marke.

Euro erholt sich von Verlusten

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Dienstagmorgen von einem abrupten Kurseinbruch über Nacht erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,1265 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,1213 Dollar festgesetzt.

In der Nacht auf Dienstag war der Euro um etwa einen halben Cent abgesackt. Auslöser waren auch hier die Bemerkungen von Peter Navarro, dem wirtschaftspolitischen Berater von US-Präsident Donald Trump.

An Konjunkturdaten stehen am Dienstag die Einkaufsmanagerindizes des britischen Instituts IHS Markit im Mittelpunkt. Es werden die ersten Ergebnisse der Unternehmensumfrage für Juni erwartet. Die Umfrage gilt normalerweise als gute Richtschnur für die tatsächliche Konjunkturentwicklung. Aufgrund der Corona-Verwerfungen gilt der Indikator unter Analysten jedoch als weniger aussagekräftig.

Ölpreise erholen sich von Abschlägen

Die Ölpreise haben sich am Dienstag von spürbaren Abschlägen über Nacht überwiegend erholt. Auch hier sorgten die Bemerkungen von Navarro für Verwirrung. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 42,87 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 40,39 Dollar.

Grundsätzlich hat sich die Lage am Ölmarkt stabilisiert. In der Corona-Krise waren die Erdölpreise wegen eines Nachfrageeinbruchs massiv abgestürzt. Hinzu kam ein mittlerweile beendeter Preiskampf zwischen den beiden Ölgiganten Saudi-Arabien und Russland. Große Förderländer beschränken ihr Angebot und stabilisieren damit die Preise. Darüber hinaus haben die USA als dritte große Macht am Ölmarkt ihre Produktion zurückgefahren. Grund ist eine geringere Profitabilität der amerikanischen Produzenten aufgrund der zeitweise stark gefallenen Rohölpreise.