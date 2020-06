Dax-Kurve in der Deutschen Börse in Frankfurt am Main

Nach dem Kursrutsch vom Vortag versucht der Dax eine Stabilisierung. Die Vorgaben aus Übersee sind allerdings äußerst negativ. In den USA und in Asien dominiert nach den neuesten Zahlen die Angst vor einer zweiten Coronavirus-Welle. Hierzulande stehen die Aktien von Bayer und der Lufthansa im Blick.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag nach dem Kursrutsch vom Vortag erst einmal stabilisieren. Der Broker IG taxierte den Dax Börsen-Chart zeigen rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start auf 12.100 Punkte und damit leicht über dem Vortagsniveau. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex wegen erneut aufgeflammter Corona-Sorgen sowie der Gefahr weiterer US-Zölle auf Waren aus Europa mehr als drei Prozent auf 12.093,94 Punkte nachgegeben.

Damit rückte die Marke von 12.000 Zählern wieder in den Fokus. Mit Blick auf den Gesamtmarkt bleibt spannend, ob der Dax diese Marke nun halten kann. Zuletzt hatte der Dax Anfang vergangener Woche darunter notiert.

Die US-Bundesstaaten Florida, Oklahoma und South Carolina meldeten am Mittwoch einen Rekordanstieg bei Neuinfektionen, sieben weitere Bundesstaaten verzeichneten Anfang der Woche Rekordwerten, und Australien meldete den größten täglichen Anstieg an Infektionen seit zwei Monaten. Die Gouverneure von New York, New Jersey und Connecticut ordneten für Reisende aus neun anderen US-Bundesstaaten eine Selbstisolation an - Investoren hatten auf ein Ende der Pandemiebeschränkungen gehofft.

Die australische Fluggesellschaft Qantas kündigte an, infolge der wirtschaftlichen Einbußen der Pandemie ein Fünftel der Belegschaft abbauen zu müssen. Zudem sollen rund 1,3 Milliarden Dollar durch Abschreibungen auf ihre A380-Flotte erzielt werden, um die Krise mit ausreichend Liquidität überstehen zu können.

Zusätzlich zu den Bedenken bezüglich des Virus haben beunruhigende Signale an der Handelsfront zwischen den USA und China die Anleger verunsichert: Die Regierung von Präsident Donald Trump ist zu der Überzeugung gelangt, dass große Konzerne wie der Telekomausrüster Huawei und die Videoüberwachungs-Firma Hikvision entweder im Besitz des chinesischen Militärs sind oder von diesem kontrolliert werden. Dies könnte den Grundstein für weitere Sanktionen und neue chinesisch-amerikanische Spannungen legen.

Bayer und Lufthansa im Fokus

Bei den Einzelwerten stehen Bayer Börsen-Chart zeigen und Lufthansa Börsen-Chart zeigen im Blick. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer gab am Vorabend einen milliardenschweren Vergleich zu den rechtlichen Problemen in den USA bekannt. Bayer ließ sich eine Einigung mit zahlreichen US-Klägern mehr als zehn Milliarden Euro kosten. Dabei geht es vor allem um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Roundup mit dem Wirkstoff Glyphosat. Durch den Kompromiss sollen Bayer zufolge etwa 75 Prozent der aktuellen Roundup-Verfahren abgeschlossen werden. Die Aktie notierte im vorbörslichen Handel rund 9 Prozent im Plus.

Bei der Lufthansa Börsen-Chart zeigen entscheiden die Anleger bei der außerordentlichen Hauptversammlung ab 12 Uhr darüber, ob sie den Staat als Anteilseigner einsteigen lassen wollen oder nicht. Damit fest verbunden ist das neun Milliarden Euro schwere Rettungspaket, das in den Wochen zuvor mühsam zwischen Frankfurt, Berlin und Brüssel ausgehandelt worden ist.

Platzt der Staatseinstieg ist auch das übrige Rettungspaket aus stiller Beteiligung und KfW-Kredit erst einmal hinfällig. Unmittelbar vor der Hauptversammlung signalisierte der Großaktionär Heinz Hermann Thiele, der sich zuvor lange gegen den Einstieg des Staates zu den Bedingungen stark gemacht hatte, doch noch Zustimmung zu dem Rettungspaket. Zudem hat die Lufthansa sich mit der Flugbegleitergewerkschaft Ufo auf ein Sparpaket geeinigt. Die Aktie legte im vorbörslichen Handel rund 27 Prozent zu.

Angst vor zweiter Viruswelle verschreckt Anleger in Asien

Steigende Coronavirus-Fälle verstärken an den Aktienmärkten in Asien die Angst der Anleger vor einer zweiten Viruswelle. Doch auch die Handelsspannungen zwischen China und den USA erschütterten das Vertrauen der Märkte in eine rasche Erholung der Wirtschaft. "Da schlägt ein wenig die harte Wirklichkeit zu", sagte Damian Rooney, leitender Lehrverkäufer beim Börsenmakler Argonaut in Perth. "Ich glaube nicht, dass es einen bestimmten Tropfen gab, der das Fass zum Überlaufen brachte, aber die Anleger sind ein wenig unruhig - es gibt viele Gründe, ziemlich vorsichtig zu sein."

Die Märkte in Hongkong und auf dem chinesischen Festland sind heute wegen eines Feiertags geschlossen. Die Börse in Tokio hat sich am Donnerstag zunächst schwächer gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen lag im Verlauf 1,4 Prozent tiefer bei 22.230 Punkten. Der breiter gefasste Topix Börsen-Chart zeigen sank um 1 Prozent und lag bei 1564 Punkten. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,1 Prozent.

Coronavirus und Zollsorgen bringen Rückschlag in den USA

Auch in den USA hatte zuvor die Angst vor einer neuen Corona-Infektionswelle die Börsen ins Stolpern gebracht. Gemeinsam mit der Spekulation über zusätzliche US-Zölle für europäische Waren überlagerten die Sorgen der Anleger nun doch wieder die zuletzt spürbare Hoffnung auf eine Konjunkturerholung. Der Leitindex Dow Jones Börsen-Chart zeigen schloss 2,72 Prozent tiefer bei 25.445,94 Punkten.

Unter diesen Umständen fand auch die Rekordjagd an der Nasdaq Börsen-Chart zeigen am Mittwoch vorerst ein Ende. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 2,03 Prozent auf 10002,69 Punkte. Mit Mühe konnte er sich letztlich über der 10.000er Marke halten. Der marktbreit gefasste S&P 500 büßte 2,59 Prozent auf 3050,33 Zähler ein.

"Der Weg zur neuen Normalität war immer voller Schlaglöcher", kommentierte Marktexperte Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Wiederöffnung der Volkswirtschaften führe unweigerlich zu einer steigenden Anzahl von Infektionen, aber nun werde der Umgang damit entscheidend dafür sein, ob der Kampf gegen den Virus erfolgreich bleibt oder ein neuer Lockdown erforderlich wird.

Derweil wenden sich die USA offenbar wieder dem Handelsstreit mit der EU und Großbritannien zu. Aus einer Mitteilung des US-Handelsbeauftragten geht hervor, dass die Regierung über Zölle auf Waren im Wert von 3,1 Milliarden US-Dollar nachdenkt. Davon betroffen sein könnten unter anderem Bier, Schokolade, Oliven und Gin.

Euro kaum verändert

Der Kurs des Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Donnerstag im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1250 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Der Handel am Devisenmarkt verlief generell ruhig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1280 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag stehen in der Euro-Zone kaum nennenswerte Konjunkturdaten auf dem Plan. Es äußern sich jedoch einige hochrangige Notenbanker aus den Reihen der EZB. Zudem veröffentlicht die EZB ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung.

In den USA werden Zahlen zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal veröffentlicht, es handelt sich jedoch lediglich um eine dritte Schätzung. Außerdem gibt die US-Regierung ihre wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt bekannt. Bis zuletzt haben die Daten wenig Hoffnung geweckt, dass sich an der desaströsen Lage am Jobmarkt etwas Wesentliches ändert. Die US-Wirtschaft wurde durch die Corona-Krise massiv getroffen.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel weiter nachgegeben. Am Markt wurden vor allem neue Lagerdaten aus den USA als Grund genannt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 40,01 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 37,80 Dollar.

Belastet wurden die Rohölpreise von Vorratszahlen aus den USA. Am Mittwochabend hatte das Energieministerium einen neuen Rekordstand der landesweiten Erdölbestände gemeldet. Hinzu kam ein deutlicher Anstieg der Rohölproduktion. Die hohen Bestände sind Folge einer schwachen Nachfrage nach Öl und Benzin wegen der Corona-Krise.

Dessen ungeachtet haben sich die Ölpreise in den vergangenen Wochen deutlich von ihrem drastischen Absturz im März und April erholt. Geholfen haben Produktionsbeschränkungen großer Förderländer wie Saudi-Arabien oder Russland. Außerdem tragen Lockerungen von Corona-Beschränkungen dazu bei, dass sich die Konjunktur in vielen Ländern von dem heftigen Absturz in der Corona-Krise erholt. Das stärkt die Nachfrage.

