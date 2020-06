Zum Abschluss der Börsenwoche folgt der Dax am Freitag den positiven Vorgaben der Wall Street und legt zu. Im Blick behalten Anleger die Aktien der Lufthansa, Wirecard und Adidas.

Am deutschen Aktienmarkt ist es am Freitag zunächst weiter nach oben gegangen. Der Dax Börsen-Chart zeigen gewann im frühen Handel 0,65 Prozent auf 12.257,01 Punkte und blieb damit über der 200-Tage-Linie als Indikator für den längerfristigen Trend. Auf Wochensicht liegt der Dax aktuell 0,6 Prozent tiefer. Der MDax Börsen-Chart zeigen der mittelgroßen Börsenwerte rückte am Freitagmorgen um 0,25 Prozent auf 25.944,51 Punkte vor. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen gewann 0,7 Prozent.

Der Markt ist nach Einschätzung von Experten hin- und hergerissen zwischen wieder gestiegenen Corona-Sorgen und Konjunkturdaten, die zumindest auf eine moderate Erholung der Wirtschaft hindeuten. Mit Blick auf den Sommer sei das Umfeld für die Finanzmärkte herausfordernd, urteilten die Experten der Credit Suisse. Aktien blieben zunächst attraktiv, doch schade eine gewisse Vorsicht nicht.

Vor allem die Entwicklung in den Vereinigten Staaten und die dort wieder zum Teil stark steigende Zahl von Corona-Neuinfektionen bereitet vielen Investoren Kummer. Da die Luft an den Aktienmärkte nach einer der kräftigsten Rallys in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dünn geworden ist, sind viele Anleger vorsichtiger geworden.

Mit dem aktuellen Niveau liegt der Dax fast 50 Prozent über dem Corona-Crash-Tief im März. Zudem fehlen bis zum Rekordhoch von 13.795 Punkten, das der deutsche Leitindex kurz vor dem Ausbruch der Corona-Krise Mitte Februar erreicht hatte, nur knapp zwölf Prozent. Das halten viele Experten angesichts der größten Wirtschaftskrise in der Nachkriegsgeschichte und den weiter bestehenden Risiken für überzogen.

Auch stößt der Dax bei dem Weg nach oben derzeit an charttechnische Widerstände. Sollte der Dax diese durchbrechen, könnte er sich wieder dem bisherigen, vor knapp drei Wochen erreichten Zwischenhoch der jüngsten Erholungsrally von 12.913 Zähler nähern.

Bei den Einzelwerten dürfte am Freitag einmal mehr die Wirecard-Aktie Börsen-Chart zeigen nach dem Absturz der vergangenen sechs Handelstage um knapp 97 Prozent im Mittelpunkt stehen. Der in einen Bilanzskandal verwickelte Zahlungsabwickler stellte am Donnerstagabend einen Antrag auf Insolvenz, nachdem er dies am Vormittag angekündigt hatte. Auf Tradegate rauschten die Titel vorbörslich um weitere 18 Prozent zum Xetra-Schluss nach unten.

Bei der Lufthansa Börsen-Chart zeigen ging die am Vortag gestartete Erleichterungsrally weiter, nachdem am Vorabend nach Börsenschluss die Aktionäre des MDax -Konzerns einer 20-prozentigen Kapitalbeteiligung der Bundesrepublik mit einer Mehrheit von 98 Prozent zugestimmt hatten. Auf der Handelsplattform Tradegate gewannen Lufthansa fünf Prozent zum Xetra-Schluss. Die Nachricht über die Zustimmung sei gut, da sie Unsicherheit herausnehme und einer Erholung den Weg bereite, schrieb Analyst Daniel Roeska vom US-Analysehaus Bernstein Research.

Adidas Börsen-Chart zeigen stehen im Blick nach Quartalszahlen von Nike Börsen-Chart zeigen und gaben vorbörslich auf Tradegate leicht nach. Die Corona-Pandemie riss den US-Rivalen tief in die roten Zahlen.

Die Deutsche Bank Börsen-Chart zeigen ist das zweite Jahr in Folge ohne Probleme durch den Stresstest der US-Notenbank Fed gekommen. Allerdings erteilten die Finanzaufseher den größten Geldhäusern im Land angesichts der Corona-Krise strikte Auflagen zur Schonung der Kapitalausstattung. Deutsche Bank rückten vorbörslich auf Tradegate um 0,8 Prozent vor.

Euro hält sich über 1,12 US-Dollar

Der Euro Börsen-Chart zeigen hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,12 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1225 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Starke Kursbewegungen gab es am Devisenmarkt zunächst nicht. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf exakt 1,12 Dollar festgesetzt.

Vor dem Wochenende stehen in Europa und den USA einige Konjunkturdaten an, allerdings ohne besonders starke Bedeutung für die Finanzmärkte. Im Euroraum veröffentlicht die EZB Geld- und Kreditdaten. In den USA gibt die Uni Michigan ihr Konsumklima bekannt.

Ölpreise steigen weiter

Die Ölpreise sind am Freitag zunächst weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent Börsen-Chart zeigen 41,69 US-Dollar. Das waren 64 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 58 Cent auf 39,30 Dollar.

Unterstützung erhielten die Ölpreise zuletzt von dem etwas schwächeren US-Dollar. Rohöl wurde dadurch für Interessenten außerhalb des Dollarraums etwas günstiger, was die Nachfrage von dort belebte.

In den USA spitzt sich die Corona-Lage unterdessen weiter zu und sorgt für große Risiken auf der Nachfrageseite. Vor allem im Süden der Vereinigten Staaten werden immer mehr Neuinfektionen gemeldet. Dies erhöht die Gefahr neuer Corona-Beschränkungen, was die Konjunktur schädigen und die Ölnachfrage dämpfen würde.

Grundsätzlich waren die Erdölpreise in den vergangenen Tagen schwankungsanfällig. Nachdem die Preise im März und April infolge der Corona-Krise drastisch eingebrochen waren, hatten sie sich im Mai und Juni sichtlich erholt. Zuletzt kam der Anstieg aber ins Stocken.