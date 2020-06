Nach der letztlich positiven Vorwoche dürfte es für den Dax Börsen-Chart zeigen am Montag zunächst wieder abwärts gehen: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,8 Prozent tiefer auf 12 230 Punkte.

Mit Deutsche Wohnen müssen sich die Anleger im deutschen Leitindex an einen neuen Namen gewöhnen, nachdem die Lufthansa Börsen-Chart zeigen in Folge des massiven Kurseinbruchs in der Corona-Krise ihren Platz räumen musste.

Wirecard: Treuhandkonten gibt es nicht, Absturz setzt sich fort

Gleiches droht spätestens im September auch Wirecard Börsen-Chart zeigen , wo sich der Bilanz-Skandal weiter zuspitzt. Der Vorstand des Bezahldienstleisters geht nach einer Mitteilung aus der Nacht vom Montag davon aus, dass die Bankguthaben auf Treuhandkonten in Höhe von insgesamt 1,9 Milliarden Euro "mit überwiegender Wahrscheinlichkeit nicht bestehen". Die Gesellschaft war bisher von der Existenz dieser Konten ausgegangen und hatte sie als Aktivposten ausgewiesen.

Aufgrund des fehlenden Testats der Wirtschaftsprüfer von EY für den Jahresabschluss 2019 droht Wirecard ohnehin, dass die Banken den Geldhahn abdrehen. Wirecard brachen am Donnerstag und Freitag um bis zu 80 Prozent ein und notierten am Freitag im späten Handel bei rund 22 Euro. Am Montag setzte sich der Crash der Wirecard-Aktie fort: Die Aktie verlor bei Lang und Schwarz weitere 30 Prozent und notierte um 7.45 Uhr nur noch bei 16 Euro. Am Donnerstag Morgen hatte die Aktie von Wirecard noch bei 104 Euro notiert.

Asiens Börsen kaum verändert

Die asiatische Aktien haben am Montag die wachsenden Sorgen vor einer zweiten Infektions-Welle nicht abschütteln können. Steigende Coronavirus-Fallzahlen vor allem in den Vereinigten Staaten dämpften die Hoffnungen der Anleger auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung. Nach einem Ausverkauf Anfang des Jahres waren die Aktienkurse in den letzten drei Monaten weltweit gestiegen, gestützt durch massive Konjunkturimpulse auf der ganzen Welt und der Hoffnung, dass das Schlimmste der Pandemie vorbei sei. "Der Markt ist überraschend widerstandsfähig. Vielleicht denken viele Investoren, dass es einen Aufwärtstrend gibt. Aber wir müssen die steigenden Coronavirus-Infektionen in einigen Ländern im Auge behalten", sagte Hirokazu Kabeya, Chef-Globalstratege bei Daiwa Securities.

Die Börse in Tokio hat sich daher am Montag zunächst uneinheitlich gezeigt. Der 225 Werte umfassende Nikkei Börsen-Chart zeigen -Index lag im Verlauf 0,1 Prozent höher bei 22.499 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index blieb unverändert und lag bei 1582 Punkten.

Kursübersicht: Hier sehen Sie Dax und Dow in Echtzeit

Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,5 Prozent.

Einem Anstieg der Infektionszahlen kann möglicherweise nur mit einem erneuten Lockdown der Wirtschaft begnet werden. "Die zweite Welle wird zu einem Thema für die Märkte. Der Anstieg in Staaten wie Florida und South Carolina ist groß genug, um als zweite Welle bezeichnet zu werden", sagte Yoshinori Shigemi, globaler Stratege bei JPMorgan Asset Management. "Ob es zu den Beschränkungen kommt, kann je nach Region variieren. Es wird eine harte Entscheidung für die Politiker. Aber sie haben wahrscheinlich keine andere Wahl, wenn ihnen die Krankenhausbetten ausgehen", sagte er. Das Coronavirus breitet sich global weiter aus: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) meldete am Sonntag einen Rekordanstieg bei den weltweit bestätigten Coronavirus-Fällen.

Euro kaum verändert

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 106,88 Yen und legte 0,1 Prozent auf 7,0777 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9517 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1192 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0653 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2370 Dollar.

mit dpa und reuters