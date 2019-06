EZB-Präsident Mario Draghi hat eine weitere Lockerung der Geldpolitik in Aussicht gestellt - die Aktienkurse schossen am Dienstag europaweit nach oben. Signalisiert die US-Notenbank Fed heute eine mögliche Zinssenkung, könnte die Rally weitergehen. Die Dax-Anleger jedenfalls bleiben in Kauflaune.

Die Anleger dürften nach dem massiven Kurssprung des Dax Börsen-Chart zeigen zunächst gut gelaunt bleiben. Gewinnmitnahmen zeichneten sich am Mittwoch erst einmal nicht ab: Händler taxierten den Dax zum Handelsstart mit 12.337 Punkten minimal über dem Vortagesschluss des deutschen Leitindex. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone wird ebenfalls wenig verändert erwartet.

Lockere geldpolitische Signale des EZB-Präsidenten Mario Draghi hatten tags zuvor das Ruder herumgerissen und den anfangs schwächelnden Dax von 11.987 Punkten auf 12.331 Punkte nach oben katapultiert. Mit diesem Satz um fast 3 Prozent schloss das Börsenbarometer die Kurslücke von Anfang Mai zumindest im Verlauf.

Draghi hatte eine weitere Lockerung in Aussicht gestellt, sollte sich der Wirtschaftsausblick nicht verbessern und die Inflation im Euroraum nicht anziehen. In der Folge sackten die Renditen von Staatsanleihen deutlich ab - die der zehnjährigen Bundesanleihen auf ein Rekordtief und die ihrer US-Pendants auf den tiefsten Stand seit August 2017. Damit gibt es weiter gute Argumente für Aktieninvestments. Für viele Investoren fehlen schlicht die Alternativen.

Signalisiert die US-Notenbank Fed die Zinswende?

Am Mittwoch steht nun die US-Notenbank im Fokus. Experten halten es für wahrscheinlich, dass die Fed verbal eine Zinswende vorbereiten wird. So rechnet Ökonomin Charlotte Heck-Parsch von der Landesbank BayernLB damit, dass die Notenbanker nicht mehr davon sprechen, dass sie mit Blick auf weitere Zinsentscheidungen "geduldig" bleiben.

In einem ansonsten eher ruhigen Marktumfeld dürften unter anderem Analystenkommentare für Aufmerksamkeit sorgen. So habe das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres für den Autozulieferer Hella nicht sehr positiv begonnen, schrieb Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan. Ein Großteil der Erholung dürfte noch auf sich warten lassen und hänge von China sowie davon ab, wie die Autobauer mit der neuen Abgasgesetzgebung und den Kohlendioxid-Zielen in Europa zurecht kämen. Die Hella-Papiere verloren auf Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs vom Dienstag mehr als 3 Prozent.

Die Investmentbank Oddo BHF empfahl die Aktien von Adler Real Estate Börsen-Chart zeigen nach den Kursverlusten im Sog der drohenden Deckelung der Mietpreise in Berlin zum Kauf. Der deutsche Wohnimmobilienmarkt dürfte insgesamt widerstandsfähig bleiben, schrieb Analyst Manuel Martin. Auf Tradegate zeigten sich die Papiere zuletzt kaum bewegt.

Für die ebenfalls im Nebenwerte-Index SDax gelisteten Anteilsscheine von Vossloh Börsen-Chart zeigen ging es auf Tradegate um fast 4 Prozent nach unten. Der Bahntechnikkonzern will sich über eine Kapitalerhöhung frisches Geld besorgen.

Euro kaum bewegt

Nach dem deutlichen Kursrutsch vom Vortag infolge von vermehrter Zinssenkungsfantasie im Euroraum hat sich der Euro am Mittwochmorgen stabil gehalten. Investoren warten auf Signale der US-Notenbank Fed in puncto einer möglichen geldpolitischen Lockerung in den USA. Der Euro kostete zuletzt 1,1190 US-Dollar und damit kaum weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1187 Dollar festgesetzt.

Zum Vergleich: Am Dienstagmorgen hatte der Euro noch einen halben Cent mehr gekostet. Dann aber stellte EZB-Präsident Mario Draghi bei einer Notenbankkonferenz in Aussicht, dass eine zusätzliche Lockerung der Geldpolitik notwendig werde, sollten sich der Wirtschaftsausblick nicht verbessern und die Inflation im Euroraum nicht anziehen. Die Volkswirte der Commerzbank rechnen nun mit einer Zinssenkung schon im Juli.

Ölpreise halten hohes Niveau

Die Ölpreise sind nach der jüngsten Steigerung im Handel am Mittwochmorgen stabil geblieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 62,23 US-Dollar. Das waren acht Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 16 Cent auf 54,06 Dollar.

Am Dienstag hatten die Ölpreise deutlich zugelegt. Hoffnungen auf geldpolitische Stützen durch die Europäische Zentralbank (EZB) sowie positive Signale im Handelsstreit zwischen den USA und China hatten für ein kräftiges Kursplus gesorgt.

mit Nachrichtenagenturen