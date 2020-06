An der Börse brachen die Anteilsscheine des österreichischen Sensorenherstellers AMS am Donnerstagnachmittag kurzfristig um 16,1 Prozent ein, um dann wieder auf Erholungskurs zu gehen. Auslöser war ein Bericht des "Handelsblatt". Demnach nimmt die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA Aktientransaktionen des Managements rund um die Osram-Übernahme unter die Lupe. Es ginge um mögliche Marktmanipulation und Insidergeschäfte, heißt es.

Ein FMA-Sprecher sagte dem Bericht zufolge, dass die Behörde Hinweisen auf Gesetzesverstöße nachginge und den Sachverhalt ermittele. Die Finanzmarktkontrolleure hätten dem Bericht zufolge womöglich Informationen aus dem Umfeld des Apple-Lieferanten erhalten. In dem Bericht ist dabei von frustrierten Osram-Managern und verärgerten Investoren die Rede. Ermittelt würde offenbar, ob der Vorstand ausländische Gesellschaften beauftragt habe, eigene Aktien zu kaufen, schriebt das Blatt. So stelle sich die Frage, ob derartige "Directors Dealings" rechtmäßig seien. heißt es weiter. Auch müsste diese Art von Geschäften veröffentlicht werden.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt bereits seit einiger Zeit wegen angeblicher Insidergeschäfte gegen Manager von AMS. Im vergangenen Oktober kam des deshalb Medienberichten zufolge zu einer Hausdurchsuchung. Gegen welche Führungskräfte in den nun vom "Handelsblatt "berichteten Nachforschungen ermittelt werde, wollte ein Sprecher der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dem Blatt nicht sagen. AMS erklärte der Zeitung zufolge, dass dem Unternehmen keine Ermittlungen gegen aktuelle Mitarbeiter bekannt seien.

AMS hatte sich Ende 2019 nach einem milliardenschweren Kampf die Mehrheit an dem Münchener Lichtspezialisten Osram Börsen-Chart zeigen gesichert. Erst vor wenigen Tagen äußerte sich AMS-Chef Alexander Everke dem "Handelsblatt" gegenüber, alle bei AMS seien sehr fest überzeugt, dass der Zukauf wie geplant über die Bühne gehen werde. Noch steht allerdings das Okay aus Brüssel aus. Die Wettbewerbshüter wollen bis zum 6. Juli eine Entscheidung bekanntgeben. Derweil wird über eine mögliche Zerschlagung Osrams spekuliert. So erwäge AMS einen Verkauf der Autozuliefer-Sparte von Osram, hieß es in Berichten.

akn