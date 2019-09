Aufsichtsrat stimmt Verkauf der mBank zu Commerzbank verabschiedet Sparpaket

Die Commerzbank baut Tausende Stellen ab und schließt jede fünfte Filiale. Der Aufsichtsrat des Frankfurter Instituts gab nach zweitägigen Beratungen am Donnerstagabend grünes Licht für den Sparkurs des Vorstands. Beschlossen wurde auch der Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der polnischen mBank sowie die Komplettübernahme der Comdirect. Einen Teil des Verkaufserlöses der mBank will die Commerzbank in digitale Angebote stecken. Die Eckpunkte des Plans hatte die Commerzbank Börsen-Chart zeigen bereits am vergangenen Freitag öffentlich gemacht.

Voraussichtlich fallen durch das Programm etwa 4300 Vollzeitstellen weg. Weil zugleich in strategischen Bereichen wie Vertrieb, IT und Regulatorik 2000 Stellen geschaffen werden, verbleibt unter dem Strich ein Abbau von rund 2300 Jobs. Ziel sei, den geplanten Stellenabbau "möglichst sozialverträglich" zu gestalten, versicherte das Institut.

Lesen Sie auch: Commerzbank bekommt neue Finanzchefin

Die Commerzbank, deren größter Anteilseigner seit der Finanzkrise der deutsche Staat ist, hat ihre Belegschaft in den vergangenen Jahren bereits erheblich reduziert. Die Zahl der Vollzeitkräfte sank von 43 300 auf 40 700 Ende Juni 2019. Bis Ende 2020 sollen es nach aktueller Planung etwa 38 000 sein. In Köpfen gerechnet beschäftigte die Bank Ende Juni 48 644 Mitarbeiter, davon gut 34 900 im Inland.

Filialnetz soll von 1000 auf rund 800 Filialen schrumpfen

30





Das vergleichsweise große Filialnetz mit etwa 1000 Standorten wird die Commerzbank ausdünnen. Etwa 200 Zweigstellen sollen geschlossen werden. Welche Standorte es treffen würde, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Seit einiger Zeit setzt das Institut auf einen Mix aus Kleinstfilialen und großen Standorten mit Komplettangebot. Die Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen beziffert die Commerzbank nach derzeitiger Berechnung auf 850 Millionen Euro. Mittelfristig rechnet das Geldhaus mit sinkenden Kosten: 2023 sollen die Kosten um rund 600 Millionen Euro unter denen des laufenden Jahres liegen.

Mehr Geld für digitale Angebote, Verkauf der polnischen mBank

Auf der anderen Seite will die Bank 750 Millionen Euro vor allem in digitale Angebote stecken. Das Geld für diese Investitionen soll maßgeblich aus dem Verkauf der polnischen Tochter mBank kommen. Die vergleichsweise profitable mBank ist an der Warschauer Börse derzeit mit rund 3,1 Milliarden Euro bewertet. Die Commerzbank hält 69,3 Prozent an dem Institut.

Kommentar: Das gelbe Siechtum

Komplettübernahme der Comdirect

Dagegen will die Commerzbank ihre Online-Tochter Comdirect mit Sitz in Quickborn (Schleswig-Holstein), an der sie nach letzten Angaben gut 82 Prozent hält, ganz übernehmen. Infolge der fortschreitenden Digitalisierung glichen sich die Geschäftsmodelle von Commerzbank und Comdirect immer stärker an, hieß es zur Begründung. Für den Fall eines Übernahmeangebots, soll den Comdirect-Aktionären eine Prämie von 25 Prozent auf den Aktienkurs geboten werden.

Commerzbank Aktie ein Trauerspiel

Seit die Fusionsgespräche mit der Deutschen Bank im April geplatzt sind und die niederländische Bank ING und die italienische HVB-Mutter Unicredit abgewinkt haben, scheint klar: Die Commerzbank Börsen-Chart zeigen muss sich in der schwierigen Lage der deutschen Geldinstitute weiterhin allein behaupten. Mittelfristig rechnet das Management mit sinkenden Kosten: 2023 sollen sie rund 600 Millionen Euro unter denen des laufenden Jahres liegen.

Die Entwicklung der Commerzbank-Aktie bleibt für Anleger dennoch ein Trauerspiel. Einem kurzen Zwischenhoch im Frühjahr infolge der Übernahmespekulationen mit Kursen über 8 Euro folgte ein wochenlanger Sturzflug, bis sie Mitte August mit 4,658 Euro den tiefsten Stand ihrer Geschichte erreichte. Nach einer leichten Erholung ging es nach der Verkündung des vorläufigen Strategieprogramms deutlich abwärts. Am Montag und Dienstag verlor die Aktie mehr als acht Prozent an Wert. Mit rund 5,20 Euro lag der Kurs zuletzt wieder nahe des Tiefs von 5,157 Euro aus dem Finanzkrisen-Jahr 2008.

Von ihren einstigen Höhen bleibt die Aktie weit entfernt. Das rechnerische - um viele Kapitalerhöhungen und Aktienzusammenlegungen bereinigte - Rekordhoch datiert aus dem Jahr 2000 und liegt bei 288,64 Euro. Kurz vor Ausbruch der Finanzkrise und dem Einstieg des Staates lag der Kurs umgerechnet bei mehr als 200 Euro. Seitdem summiert sich das Minus auf rund 97 Prozent. So viel hat fast keine andere Aktie eines deutschen Standardwerts verloren.

la/dpa