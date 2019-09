VW-Affäre Warum Diess, Pötsch und Winterkorn angeklagt werden

Luftaufnahme von Volkswagen in Wolfsburg (Archivbild): Einmaliger Vorgang in der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte, falls das Gericht die Anklagen zulässt

Der Dieselskandal erreicht eine neue Dimension: Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat VW-Boss Diess und Aufsichtsratschef Pötsch angeklagt. Was droht ihnen? Wie reagiert der Konzern? Ein Überblick.

Was werfen die Ermittler den Managern vor?

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat am Dienstag drei Anklagen erhoben: gegen VW-Chef Herbert Diess, seinen Vor-Vorgänger Martin Winterkorn sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden und früheren Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch. Die drei Topmanager, so der Vorwurf, hätten ihre Aktionäre viel zu spät über den Dieselskandal und die drohenden Milliardenstrafen informiert, und zwar mit der Absicht, einen Kurssturz zu vermeiden oder zumindest hinauszuzögern. Trifft das zu, dann wäre der Tatbestand der "vorsätzlichen Marktmanipulation" erfüllt, was laut Gesetz mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft wird.

Was sagen die Beschuldigten dazu?

Alle drei Beschuldigten bestreiten die Vorwürfe.

Pötsch, der in der fraglichen Zeit im Sommer 2015 Finanzchef war, hat erklärt, "weder die vorsätzliche Manipulation von Abgaswerten noch die beispiellose Schwere der Sanktion der US-Behörden gegen Volkswagen", seien für ihn im Sommer 2015 absehbar gewesen. Für ihn sei keine kapitalmarktrechtliche Relevanz erkennbar gewesen. VW habe den möglichen Schaden - gestützt auf ein Gutachten - auf höchstens 150 Millionen Euro geschätzt, ein nennenswerter Einfluss auf den Aktienkurs sei daher nicht zu erwarten gewesen.

Auch Diess hat immer wieder betont, er sei mit sich im Reinen und habe sich nichts vorzuwerfen.. "Weder die Fakten- noch die Rechtslage rechtfertigen den Vorwurf" der Staatsanwaltschaft, erklärten seine Anwälte nach der Anklageerhebung. Der Staatsanwaltschaft liegen jedoch Aussagen vor, die Diess, Pötsch und Winterkorn belasten. Demnach sollen die Beschuldigten Manager im Sommer 2015 bei verschiedenen Anlässen davon erfahren haben, dass US-Dieselautos auf der Straße zu viele Stickoxide ausstießen - und damit nicht den Zulassungsnormen entsprachen. Auch drohende Geldstrafen, die weit über die damals von VW veranschlagten Summen hinausgehen, sollen beziffert worden sein. Winterkorn habe spätestens seit Mai 2015, Pötsch seit dem 29.6.2015 und Diess seit dem 27.7.2015 "vollständige Kenntnis von den Sachverhalten und den daraus sich ergebenden erheblichen Schadensfolgen" gehabt. Jeder für sich hätte "ab jenem Zeitpunkt die erforderliche Ad-hoc-Mitteilung veranlassen müssen", erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Beschuldigten bestreiten das.

Was ist an dem Fall so besonders?

Seit diesem Dienstag ist die aktuelle Führungsspitze des weltgrößten Autoherstellers ins Zentrum der Dieselaffäre gerückt. Im parallel laufenden Betrugsverfahren, in dem es darum geht, wer für die eigentliche Manipulation der Dieselmotoren zur Rechenschaft zu ziehen ist, sind neben Ex-Chef Winterkorn bislang nur nachrangige Führungskräfte angeklagt. Wenn das Gericht die neuen Anklagen wegen Marktmanipulation zulässt, was in Verfahrenskreisen als wahrscheinlich gilt, dann müssten sich die zwei mächtigsten Spitzenkräfte des größten deutschen Industriekonzerns vor Gericht verantworten. Das wäre ein einmaliger Vorgang in der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte.