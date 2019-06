Britische Illusionen It´s a shame - wie die britische Demokratie sich selbst zerlegt

Nur viereinhalb Monate: Großbritannien taumelt auf den Brexit zu. Wohin hat sich eigentlich der berühmte britische Pragmatismus verflüchtigt? Die älteste Demokratie der Welt zeigt, wie weit der politische Strukturwandel Gesellschaften in die Irre führen kann.

Der nächste Akt im Brexit-Drama hat begonnen. Ein Schauspiel, das an Absurdität kaum zu toppen ist und unaufhaltsam seinem tragischen Höhepunkt zustrebt.

Nur noch viereineinhalb Monate, dann läuft die verlängerte Frist für den EU-Ausstieg Großbritanniens ab. Ein historischer Bruch steht bevor. Doch die Kandidaten für die Nachfolge von Premier Theresa May überbieten sich gegenseitig mit unhaltbaren Versprechungen. Briten und Kontinentaleuropäer müssen sich auf heftige politische und wirtschaftliche Verwerfungen einstellen. Beim Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs Donnerstag und Freitag wird darüber zu reden sein.

Wohin hat sich eigentlich der sprichwörtliche britische Pragmatismus verflüchtigt? Das Land, das sich rühmt, die älteste Demokratie der Welt zu sein, zeigt, wie weit der politische Strukturwandel ganze Gesellschaften in die Irre führen kann. It's a shame, really.

Henrik Müller manager magazin Henrik Müller ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Zuvor war Müller stellvertretender Chefredakteur des manager magazins.

Eine vernünftige Regierung und eine regierungsbereite Opposition würden in dieser Lage realistische Pläne für den Tag nach dem Tag X vorlegen. Denn dies ist inzwischen das wahrscheinliche Szenario: Am 31. Oktober wird Britannien aus der EU auszusteigen, ohne dass ein Abkommen in Kraft ist. Eine Situation, die das britische Parlament mit Mehrheit ausgeschlossen hat, die sich aber dennoch zu materialisieren droht.

Zu allen übrigen Problemen drohe dem Königreich auch noch eine Verfassungskrise, prophezeite kürzlich die Zeitschrift The Economist. Was dann geschieht, ist offen. Die bisherige Totalblockade zwischen Parlament und Regierung vermittelt einen schwachen Eindruck vom Chaos-Potenzial im Post-Brexit-Britannien.

Doch von geordneter Vorbereitung ist nichts zu sehen. Stattdessen versprechen die führenden Kandidaten das Blaue vom Union Jack.

"Wir müssen optimistisch sein"

Zum Beispiel Boris Johnson. Er will mehr Geld für Infrastruktur, Bildung und vor allem "unseren fantastischen NHS", die staatliche Gesundheitsversorgung, lockermachen. Außerdem will er die Einkommensteuern senken. "We must be optimistic about our amazing potential", wirbt der frühere Außenminister, eine der Führungsfiguren der Brexit-Kampagne und möglicher nächster konservativer Premier.

Steuersenkungen haben diverse Tory-Kandidaten im Programm; in der bevorstehenden Woche stellen sie sich in mehreren Wahlgängen der Parlamentsfraktion. Jeremy Hunt, bisher Außenminister, möchte die Unternehmenssteuern massiv senken. Michael Gove, der bisherige Umweltminister, möchte die ertragreiche Mehrwertsteuer abschaffen.

Auf der Linken herrscht ein gänzlich anderer Zungenschlag, von Steuersenkungen ist nicht die Rede. Aber auch dort wird das Füllhorn ins Schaufenster gestellt: Labour wirbt für eine epochale Ausweitung der Staatsausgaben. Ziele: " Rebuilding industry. Rebuilding opportunity for workers. Rebuilding our communities. Rebuilding our economy. Rebuilding our public services. Rebuilding for people, not for profit. Rebuilding for families, not for investors."

Das klingt gut - und extrem teuer. 250 Milliarden Pfund sollen allein in die Infrastruktur fließen. Das "größte Wohnungsbauprogramm seit 30 Jahren" wird in Aussicht gestellt, natürlich mehr Geld für den NHS, staatliche Unterstützung für Industrieunternehmen und vieles mehr.

Labour hat realistische Chancen, nach der nächsten Wahl den Premierminister zu stellen. Parteichef Jeremy Corbyn möchte insbesondere die Wirtschaft auf links krempeln. Ein Programm, das innerhalb der EU nicht möglich wäre, weil massive Subventionen im europäischen Binnenmarkt als Wettbewerbsverzerrungen gelten und deshalb verboten sind.

Man kann das alles erfrischend finden. Nach dem Motto: endlich mal Politiker, die was Neues probieren, die sich nicht, wie die deutschen GroKo-Parteien, in technokratischem Kleinklein ergehen und um jede Milliarde feilschen.

Take back control - und jede Menge Spaß dabei. Aber das wird nicht lange gut gehen.

Einfache Stories, wenig Wahrheitsgehalt

Der britische Staat gibt schon heute zu viel Geld aus - oder er nimmt zu wenig Steuern ein, je nach Blickwinkel. Die öffentliche Schuldenquote hat sich seit der Finanzkrise mehr als verdoppelt; sie liegt jetzt bei 85 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Im laufenden Haushaltjahr wird der Staat nach OECD-Prognose ein Defizit von gut zwei Prozent des BIP fahren.

Natürlich, für eine normale Volkswirtschaft unter normalen Umständen ist der Zustand der Insel-Finanzen keineswegs dramatisch. Aber in einem Land, das dabei ist, seinen Heimatmarkt - die EU -, zu verlassen, und unter ungeklärten Verfassungskonflikten leidet, liegen die Dinge nun mal anders.

Britanniens Achillesferse ist seine Abhängigkeit von ausländischem Kapital. Das Defizit in der außenwirtschaftlichen Bilanz liegt dieses Jahr zwischen fünf und sechs Prozent des BIP. Das heißt: Die britische Volkswirtschaft lebt über ihre Verhältnisse. Das geht solange gut, wie Investoren britische Schuldner für solvent halten.

Sollten jedoch Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Staates aufkommen - was im Zuge einer tiefen Wirtschaftskrise infolge des Brexit durchaus passieren kann -, droht der Strom an ausländischem Kapital zu versiegen. Nervosität an den Finanzmärkten könnte eine Kettenreaktion auslösen, bei der das Pfund weiter fällt und die Zinsen steigen, wodurch sich die Krise abermals verschärft.

Zu spüren bekämen das vor allem die ganz normalen Bürger, deren Realeinkommen geschmälert würden und die zusätzlich belastet würden, sollten die Steuern erhöht werden müssen, um das Vertrauen der Finanzmärkte zurückzugewinnen.

Wer auch immer künftig in London regieren wird: Ein solches Szenario zu verhindern, sollte oberste Priorität haben.

Aber bei diesen Kandidaten kann man sich nicht sicher sein, ob sie ihre großen Versprechungen nicht doch ernstmeinen. Die Wortführer von Rechts und Links blenden - typisch für Populisten - Zielkonflikte, Restriktionen und negative Folgewirkungen ihrer Politik aus. Deshalb sind die Geschichten, die sie dem Wahlvolk erzählen, so schön einfach. Nur haben ihre Stories leider mit der Realität nicht sonderlich viel zu tun. Aber das kennen wir ja noch aus der Kampagne vor dem Brexit-Referendum vor drei Jahren.