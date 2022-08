Mitarbeitende schafften mehr – und waren seltener krank

In dieser Zeit seien die Mitarbeitenden produktiver und zufriedener gewesen, ebenso sei es besser gelungen, Mitarbeitende im Unternehmen zu halten und neue Teammitglieder zu rekrutieren. "Wir sind der festen Überzeugung, dass die Viertagewoche die Zukunft des Arbeitslebens ist", sagte Personalchefin Anne-Marie Lister. Es sei ermutigend zu sehen, wie viele Unternehmen in Großbritannien sich mittlerweile an das Modell wagten.