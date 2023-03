Im Schnitt wurden in den untersuchten Stellenanzeigen nur drei Teilqualifikationen explizit gefordert; bei den Stellen für Hilfskräfte auch weniger. Besonders gefragt waren Fähigkeiten in Lager und Logistik, Verkauf, Büromanagement und Elektronik. So wurde »Waren versenden« in mehr als 450.000 Stellenanzeigen gesucht, »Bedienen, beraten und verkaufen« in mehr als 390.000, »Assistenz- und Sekretariatsaufgaben erledigen« in knapp 340.000 und »Elektrische Anlagen in Betrieb nehmen und instandhalten« in knapp 180.000 Online-Jobanzeigen.