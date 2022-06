Studie Jeder dritte Büromitarbeiter muss zurück ins Büro

Die Sorge zeigt sich auch in großen Tech-Unternehmen: Tesla-Chef Elon Musk drohte seinen Mitarbeitern mit dem Rauswurf, sollten sie nicht aus dem Homeoffice ins Büro zurückkehren. "Jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro verbringen oder er kann Tesla verlassen", schrieb er Ende Mai in einer E-Mail an seine Führungskräfte, die später in den sozialen Medien auftauchte. Bei Facebook, Google und Apple herrscht ein ähnlicher Ton. Apple-CEO Tim Cook hatte seine Mitarbeiter im März wieder ins Büro beordert. Denn der riesige ringförmige Bürokomplex des Unternehmens im kalifornischen Cupertino mit Arbeitsplätzen für mehr als 12.000 Menschen steht seit dem Ausbruch der Pandemie nahezu leer. Das Gebäude soll mehr als fünf Milliarden Dollar gekostet haben.