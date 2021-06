Silent Coworking Hurra, in meinem Homeoffice sitzt ein fremder Mann mit Mütze

Get Shit done: Wer an Aufschieberitis leidet, kann sich mit Fremden aus aller Welt zum stillen Arbeits-Videochat verabreden. Dabei lernt man viel über sich, gute Organisation – und schafft endlich mal richtig was weg.

Ein Erfahrungsbericht von Maren Hoffmann