Ich bin so einer! In einer früheren Position hat sich mal eine Assistentin bei mir beworben und ihre Gehaltsvorstellung geäußert, die lag aber ein gutes Drittel unter dem, was wir für die Stelle vorgesehen hatten. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich mit ihrer Gehaltsvorstellung nicht einverstanden bin, weil wir mehr zahlen wollen. Als Firma muss man sich schon fragen: Ist es so toll, bei uns zu arbeiten, dass wir es uns leisten können, dauerhaft 10 oder 20 Prozent weniger zu zahlen als andere Unternehmen? Dann muss ich auch mit anderen Benefits punkten.

Worauf legen Ihre Kandidaten denn Wert? Womit außer Geld kann man die locken?

Heutzutage ist Flexibilität alles. Wenn man beispielsweise vier Monate im Jahr auch mobil von der Ferienwohnung in Portugal aus arbeiten darf, ist das ein gutes Argument. Und erstaunlich viele Leute fahren auf geile Titel ab. Das kostet das Unternehmen nichts, macht aber nach außen hin viel her. Da kann es schon mal sein, dass man nach einem Jahr nicht mehr Junior, sondern Head of Irgendwas ist. Was aber auch nicht unbedingt sinnvoll ist.