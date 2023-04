Bernadette Frech: Ich denke da ehrlicherweise zunächst an Corona, und erst dann an den Einfluss der Unternehmen. Seit der Pandemie ist die gesamtgesellschaftliche Gemütslage bedrückter, der Bedarf nach Hilfestellungen größer. Jeder von uns war in diesen Jahren psychischen Belastungen ausgesetzt, mental überfordert, in der Familie wie im Beruf, dazu kamen Einsamkeit oder zu viel Nähe. Die positive Folge ist, dass wir nun offener über diese Themen reden. Noch vor wenigen Jahren wurden psychische Probleme als Schwäche gebrandmarkt, als Unfähigkeit, Karriereanforderungen zu erfüllen. Gerade im Jobumfeld war das ein Tabu. Denn über allem schwebt der große Leistungsgott, den es anzubeten gilt …