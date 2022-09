Muss der Lohn weiterbezahlt werden, wenn es im Unternehmen zu Produktionsausfällen kommt?

Im Grundsatz trägt das Betriebsrisiko der Arbeitgeber. Das gilt auch dann, wenn wegen äußerer Umstände, wie einem Gasmangel, nicht produziert werden kann. »Während der Coronapandemie wurde allerdings entschieden, dass es nicht mehr in den Einflussbereich des Arbeitgebers fällt, wenn etwa Betriebe von der Behörde per hoheitlicher Verfügung geschlossen werden«, sagt Ulrich Sittard, Arbeitsrechtler bei der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer. Der Arbeitgeber muss dann aber die Folgen für seine Beschäftigten möglichst gering halten: »Dann ist wohl die Kurzarbeit das Mittel der Wahl«, sagt Sittard. Wenn die Bundesnetzagentur Betrieben nun die Gaszufuhr abdrehen würde, wären wir also mitten in einem Graubereich. »Mein Gefühl ist, dass das Bundesarbeitsgericht die Corona-Rechtsprechung nicht auf die Causa Gas übertragen würde, weil zwar mit Gas ein wesentliches Betriebsmittel fehlt, aber die Betriebsschließung nicht unmittelbar durch die Behörde angeordnet wird«, sagt der Anwalt. Heißt, Stand heute: Beschäftigte bekämen auch bei einem Produktionsausfall weiterhin ihren Lohn.