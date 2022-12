Also läuft es mal wieder auf den guten alten Rat hinaus, die eigene Komfortzone zu verlassen?

Quintane: Unsere Intuition führt uns zielsicher in die Irre, wenn es um berufliche Beziehungen geht. Wenn wir das tun, was sich gut anfühlt, tun wir häufig nicht das, was gut für uns und unser Leistungsvermögen ist. Wir performen am besten, wenn unser Netzwerk unsere eigenen Fähigkeiten ergänzt.

Carnabuci: Stellen Sie sich drei konzentrische Kreise vor: In der Mitte ist unsere Komfortzone. Da fühlen wir uns zu Hause, es ist lauschig, und alle verstehen einander auf Anhieb. Der äußere Ring ist die Panikzone. Da sind wir so weit weg von unseren Fähigkeiten, dass wir schlicht nichts auf die Reihe kriegen. Weder in der Komfortzone noch in der Panikzone kann man Neues lernen. Das geht nur im mittleren Ring: der Lernzone. Es ist dort zwar nicht ganz so gemütlich, aber dort können wir nach Ergänzungen zu unseren eigenen Fähigkeiten suchen. So bekommen wir Dinge hin, die wir allein oder nur mit sehr gleich Gesinnten niemals schaffen würden. Wenn man das eine Weile diszipliniert tut, wird man immer besser. Das ist sehr belohnend. Wir wachsen daran.

Wann haben Sie sich denn zuletzt aus Ihrer Komfortzone gewagt?

Carnabuci: Ehrlich gesagt gerade jetzt. Ich rede gern mit anderen Sozialwissenschaftlern, aber unsere Forschung einer Journalistin darzulegen, ist weder entspannt noch entspannend. Aber ich bin noch deutlich diesseits der Panikzone.