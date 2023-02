Wie, was und wen fördert man am besten?

Zuallererst braucht man eine strategische Personalplanung. Das macht in Deutschland erst knapp die Hälfte der großen Firmen. Man muss sich überlegen: Wen habe ich heute im Unternehmen – und welche Mitarbeiter brauche ich in drei, vier, fünf Jahren? Dann muss ich entscheiden: Rekrutieren, Mitarbeiter in neuen Bereichen einsetzen – oder aber Upskilling oder Reskilling.

Das müssen Sie erklären.

Upskilling ist, wenn sich jeder ein bisschen fortbildet, hier mal was über Projektmanagement lernt, dort was über agiles Arbeiten. Das ist sicher nicht verkehrt. Aber wirklich interessant wird es, wenn Sie Ihre Leute für komplett andere Rollen fortbilden – das ist Reskilling. Das ist ein riesiges Thema beispielsweise in der Automobilindustrie oder in der Energieindustrie. Leute, die am Verbrennungsmotor gearbeitet haben, klassische Ingenieure, sollen künftig in der Fahrzeugsoftware oder Elektromobilität tätig werden. Das geht nicht von heute auf morgen. Da müssen Sie schon mal ein Jahr oder vielleicht auch anderthalb investieren – das ist fast wie ein zweites Studium. Aber es hält die Mitarbeiter in der Firma und bringt dem Unternehmen die Fähigkeiten, die es braucht, um erfolgreich zu sein.