Die Studie

Die Studie »Leadership and Productivity: A Study of US Automobile Assembly Plants« wurde von Soledad Giardili (University of Edinburgh), Kamalini Ramdas und Jonathan W. Williams (University of North Carolina at Chapel Hill) durchgeführt und in diesem Jahr veröffentlicht. Dafür wurden 66 US-amerikanische Automobilfabriken unter die Lupe genommen und der berufliche Weg von 115 Betriebsleitern verfolgt, die zum Teil im Verlauf ihrer Karriere mehrere der Werke geleitet hatten. Die Produktivität der Fabriken hing stark davon ab, ob dort ein neues Modell gebaut wurde. Das verringerte den Produktivitätswert durchschnittlich um 22 Prozent – aber auch, wer das Werk leitete: Erfahrene und erfolgreiche Manager konnten die für die Montage erforderliche Zeit um fast ein Drittel senken.